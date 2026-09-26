Volkswagen ID. Cross: arranca la producción del nuevo SUV eléctrico

La planta europea de Landaben inició la fabricación en serie de su primer modelo 100% eléctrico para Volkswagen.

Volkswagen dio inicio formal a la producción del ID. Cross en las instalaciones de Landaben (España). Se trata del primer vehículo 100% eléctrico de la marca alemana ensamblado en la planta española, marcando un paso clave en su proceso de reconversión industrial y electrificación.

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia Brand Group Core del Grupo Volkswagen, orientada a masificar la movilidad eléctrica en Europa a través de una familia de cuatro modelos urbanos desarrollados en España: los Volkswagen ID. Polo e ID. Cross, el Škoda Epiq y el CUPRA Raval.

Volkswagen ID. Cross Volkswagen Transformación industrial y esquema de producción Para concretar la adaptación del complejo industrial, la plantilla de la fábrica completó más de 290.000 horas de formación técnica. Las instalaciones, que acumulan más de 10 millones de unidades producidas a lo largo de seis décadas, pasarán a operar bajo una plataforma de producción altamente flexible:

Modelos 100% eléctricos: Volkswagen ID. Cross y Škoda Epiq.

Modelos a combustión: Volkswagen T-Cross y Volkswagen Taigo. Esta convivencia tecnológica le permite a la planta de Navarra adaptar los volúmenes de montaje según las oscilaciones de la demanda europea.

Detalles de la primera unidad y alcance de mercado El primer ejemplar en salir de la línea de montaje correspondió al nivel de equipamiento Life, pintado en el tono "Verde Nori" y con destino al mercado alemán. El SUV eléctrico urbano equipa un propulsor de 155 kW (211 CV) y está programado para comercializarse en 34 países.