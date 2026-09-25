La Colección Fiat reúne autos a escala que marcaron diferentes momentos de su historia en el marco de las celebraciones del 50 aniversario de la marca.

Lanzada como parte de las celebraciones del 50 aniversario de Fiat en Brasil, la Colección Fiat reúne autos a escala que marcaron diferentes momentos de su historia. La demanda superó las expectativas y, en Fiat Wear, los autos de juguete se agotaron en tan solo 20 minutos.

Ahora, con la llegada de una nueva remesa, la marca lanza una campaña para promocionar la colección.

Creada por Leo, la campaña utiliza un lenguaje inspirado en los tradicionales anuncios de venta de automóviles. En el video, la marca anuncia el Fiat 147, el primer auto producido por la marca en el país; el Fiat Uno con una escalera, una referencia al meme sobre el modelo; y la Fiat Strada, líder absoluto en ventas, por solo R$ 24,99. El enfoque lúdico culmina en el eslogan "Colección Fiat. Pequeños en tamaño, gigantes en la historia", que vincula el carácter coleccionable de los productos con la trayectoria de Fiat en el país.

Fiat lanza una campaña para coleccionar autos a escala icónicos Detalles de la colección Fiat “La Colección Fiat se creó para celebrar modelos que no solo forman parte de nuestros 50 años en Brasil, sino también de los entrañables recuerdos de muchos brasileños. La respuesta del público demostró la fuerza de esta conexión y nos brindó la oportunidad de ampliar el diálogo de una manera divertida. La campaña juega con un lenguaje muy familiar para quienes siguen a Fiat y refuerza la idea de que, incluso en miniatura, estos autos siguen contando grandes historias”, afirma Frederico Battaglia, director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

La campaña fue desarrollada por Leo dentro del ecosistema que celebraba el 50 aniversario de Fiat en Brasil. Como socio de la marca durante 30 años, la agencia buscó una forma de presentar los modelos en miniatura utilizando el lenguaje propio de la categoría, creando un contraste entre el pequeño tamaño de los autos y su gran importancia en la historia de la marca.