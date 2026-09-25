Opel STX Concept: la visión de los futuros familiares eléctricos debutará en París

El prototipo de Opel compartirá espacio con el monoplaza GSE 27FE de Fórmula E y el nuevo Corsa GSE de 281 CV.

Opel confirmó la presentación mundial de su último prototipo, denominado Opel Sports Tourer e Experimental Concept (STX Concept), durante el próximo Salón del Automóvil de París. La propuesta anticipa la línea de diseño e ingeniería que adoptarán sus futuros vehículos de silueta familiar y aerodinámica.

El prototipo se exhibirá en el Pabellón 4 (Stand A42) junto a otros desarrollos de alta prestación eléctrica de la división deportiva de la marca.

Diseño y visión de futuro según la marca El STX Concept adopta la sigla "ST", asociada a la denominación Sports Tourer que identifica a las versiones rurales de la firma del rayo:

Evolución estética: Muestra la evolución del lenguaje de diseño de la marca e incorpora soluciones conceptuales que se trasladarán de forma progresiva a los modelos de serie.

Aero y practicidad: La propuesta busca combinar la eficiencia aerodinámica de una silueta familiar baja con el volumen de carga y la versatilidad interior, atributos que hoy en día ofrece el Astra Sports Tourer (con hasta 1.634 litros de capacidad). Opel STX Concept Opel Presencia deportiva: Opel GSE 27FE y Corsa GSE La marca compartirá su espacio de exhibición con sus desarrollos destinados al automovilismo deportivo y la alta prestación en calle: