Opel STX Concept: la visión de los futuros familiares eléctricos debutará en París
El prototipo de Opel compartirá espacio con el monoplaza GSE 27FE de Fórmula E y el nuevo Corsa GSE de 281 CV.
Opel confirmó la presentación mundial de su último prototipo, denominado Opel Sports Tourer e Experimental Concept (STX Concept), durante el próximo Salón del Automóvil de París. La propuesta anticipa la línea de diseño e ingeniería que adoptarán sus futuros vehículos de silueta familiar y aerodinámica.
El prototipo se exhibirá en el Pabellón 4 (Stand A42) junto a otros desarrollos de alta prestación eléctrica de la división deportiva de la marca.
Diseño y visión de futuro según la marca
El STX Concept adopta la sigla "ST", asociada a la denominación Sports Tourer que identifica a las versiones rurales de la firma del rayo:
Evolución estética: Muestra la evolución del lenguaje de diseño de la marca e incorpora soluciones conceptuales que se trasladarán de forma progresiva a los modelos de serie.
Aero y practicidad: La propuesta busca combinar la eficiencia aerodinámica de una silueta familiar baja con el volumen de carga y la versatilidad interior, atributos que hoy en día ofrece el Astra Sports Tourer (con hasta 1.634 litros de capacidad).
Presencia deportiva: Opel GSE 27FE y Corsa GSE
La marca compartirá su espacio de exhibición con sus desarrollos destinados al automovilismo deportivo y la alta prestación en calle:
Opel GSE 27FE: Monoplaza con especificación GEN4 para disputar la temporada del Campeonato Mundial de Fórmula E. Cuenta con un esquema de tracción integral permanente, una potencia superior a los 800 CV y una capacidad de recuperación de energía de hasta 700 kW. La alineación de pilotos estará conformada por Mitch Evans y Théo Pourchaire.
Corsa GSE: Modelo compacto deportivo de producción en serie. Comparte el esquema de propulsión eléctrica con el Mokka GSE, entregando 207 kW (281 CV) y 345 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos, convirtiéndose en el modelo de serie más veloz de la gama actual.