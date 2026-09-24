Dongfeng presentó un nuevo SUV 100 % eléctrico

El Dongfeng VIGO amplía la oferta de la marca en España con una propuesta 100% eléctrica. El nombre del modelo procede del término inglés vigorous (fuerte, enérgico), que hace referencia a la energía, el dinamismo y la vitalidad, cualidades que reflejan el carácter de un modelo concebido para responder tanto a las necesidades de movilidad cotidiana como a los desplazamientos fuera de la ciudad.

El Dongfeng VIGO combina unas dimensiones compactas con un notable aprovechamiento del espacio. Ofrece hasta 521 kilómetros de autonomía urbana y 340 kilómetros de autonomía combinada gracias a una batería LFP de 51,87 kWh que admite carga rápida, lo que permite recuperar del 30 al 80 % de su capacidad en aproximadamente 18 minutos. A estas prestaciones suma un completo equipamiento de confort, conectividad y asistencia a la conducción que amplía sus posibilidades de uso más allá del entorno urbano.

El Dongfeng VIGO ha sido diseñado y desarrollado por la compañía en China sobre la nueva generación de su arquitectura eléctrica Quantum. Esta plataforma ha permitido optimizar la relación entre las dimensiones exteriores y el espacio disponible en el habitáculo. Así, sus 4,31 metros de longitud y 1,87 metros de anchura se combinan con una distancia entre ejes de 2,72 metros para ofrecer cinco plazas y una notable habitabilidad, especialmente en la parte posterior.

Con una altura de 1,65 metros, ofrece una posición de conducción elevada y conserva unas proporciones adecuadas para desenvolverse con facilidad en el tráfico y los aparcamientos urbanos. Su diseño exterior está inspirado en el concepto “Fun Magic Cube”, que combina formas geométricas, superficies limpias y detalles de aspecto tecnológico. El frontal cerrado acentúa visualmente la anchura, mientras que la línea de cintura, los pasos de rueda marcados y las manillas semiocultas de accionamiento eléctrico aportan dinamismo al conjunto.

Uno de sus rasgos más singulares es el portón trasero dividido. La parte superior puede abrirse de manera independiente para acceder al equipaje cuando existe poco espacio detrás del vehículo o la altura disponible es limitada. La sección inferior se abate horizontalmente y soporta más de 150 kg, por lo que también puede utilizarse como asiento o superficie de apoyo durante una parada o una actividad al aire libre.

El baúl ofrece 500 litros de capacidad, ampliables hasta 1.040 litros al abatir los respaldos posteriores, divididos en una proporción 60/40. Bajo el piso incorpora además un compartimento oculto de 72 litros, útil para guardar objetos pequeños o mantener determinados elementos separados del resto del equipaje. A todo ello se suma un espacio delantero “frunk” de 49 litros, que se ofrece como accesorio

Los asientos delanteros también pueden abatirse prácticamente en plano. Esta configuración permite crear en el interior una superficie de hasta dos metros de longitud y adaptar el vehículo al transporte de objetos largos o a momentos de descanso durante un viaje.

Las llantas de aleación de 17 pulgadas forman parte del equipamiento de serie y las de 18 pulgadas se ofrecen como opción. Los retrovisores exteriores incorporan regulación eléctrica, calefacción y plegado automático al bloquear el vehículo. La oferta puede completarse con un techo panorámico fijo opcional.

Dongfeng Vigo SUV

Hasta 521 kilómetros de autonomía urbana y carga rápida en 18 minutos

Un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes mueve las ruedas delanteras con una potencia de 120 kW (163 CV) y un par máximo de 230 Nm. La entrega inmediata de par favorece una respuesta ágil en ciudad, mientras que su velocidad máxima de 150 km/h permite afrontar con normalidad los desplazamientos por carretera.

El conductor puede escoger entre los programas Eco, Comfort y Sport, que modifican la respuesta del vehículo para adaptarla a cada situación. También puede seleccionar el nivel de recuperación de energía durante las deceleraciones, ajustando la retención y aprovechando parte de la energía generada al reducir la velocidad.

La batería de litio-ferrofosfato —LFP— tiene una capacidad bruta de 51,87 kWh y proporciona hasta 521 kilómetros de autonomía urbana y 340 kilómetros de autonomía combinada. Esta composición química se caracteriza por su estabilidad térmica, resistencia al uso continuado y durabilidad, además de permitir cargas completas habituales con un menor impacto sobre su degradación.

Uno de los principales argumentos del Dongfeng VIGO es su capacidad de carga rápida en corriente continua. En un punto compatible puede recuperar del 30 al 80 % de la batería en aproximadamente 18 minutos, reduciendo las esperas durante los recorridos interurbanos. Para las recargas en corriente alterna dispone de un cargador embarcado de 6,6 kW.

La energía almacenada en la batería no se limita a impulsar el vehículo. Gracias a la función Vehicle-to-Load (V2L), el Dongfeng VIGO puede alimentar dispositivos eléctricos externos como ordenadores, herramientas o pequeños electrodomésticos. Esta capacidad resulta útil tanto en actividades de ocio al aire libre como en determinados usos profesionales.

La suspensión delantera utiliza un esquema McPherson y el eje posterior recurre a una configuración de barra de torsión. Los frenos de disco en las cuatro ruedas se complementan con sistemas electrónicos de estabilidad, control de tracción, distribución de la fuerza de frenado, asistencia de arranque en pendiente y control de frenado en curvas.

Equipamiento para hacer más sencillo cada desplazamiento

El interior combina una distribución abierta con diferentes soluciones de almacenamiento. La zona inferior de la consola central queda libre para depositar bolsos y otros objetos cotidianos, mientras que los portavasos ocultos y los compartimentos repartidos por el habitáculo permiten mantenerlo ordenado.

Los asientos están tapizados en cuero sintético y tanto el conductor como el acompañante disponen de regulación eléctrica en seis posiciones. El asiento del conductor añade calefacción, ventilación, memoria y función de bienvenida. El acceso y el arranque sin llave, el selector de marchas situado en la columna de dirección y los elevalunas automáticos con función antipinzamiento completan el equipamiento de uso cotidiano.

La pantalla central táctil de 12,8 pulgadas concentra las funciones multimedia y está acompañada por un cuadro de instrumentos LCD de 8,88 pulgadas. El sistema incorpora Apple CarPlay, Android Auto (a través de un dispositivo externo incluido), conexión Bluetooth, radio digital DAB y seis altavoces. Las interfaces de ambas pantallas pueden configurarse con modos claro y oscuro.

Para mantener conectados los dispositivos, ofrece carga inalámbrica para teléfonos móviles con una potencia de 50 W, dos puertos USB-C delanteros —uno para datos y otro para carga— y una conexión USB-C de carga para las plazas posteriores. La iluminación ambiental del habitáculo y de los paneles de las puertas puede regularse y sincronizarse con la música.

El Dongfeng VIGO incorpora un completo conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Entre ellos se encuentran el control de crucero adaptativo, el aviso de colisión frontal, la frenada automática de emergencia, el aviso de salida involuntaria de carril, la asistencia de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico, la asistencia inteligente de velocidad, la asistencia inteligente de crucero y el sistema de monitorización del conductor.

Los sensores de estacionamiento delanteros y traseros se combinan con una cámara de visión 360°, facilitando el control del entorno y las maniobras en espacios reducidos. La dotación de seguridad incluye además airbags frontales, laterales y de cortina, recordatorio de cinturón para las plazas delanteras y traseras, anclajes ISOFIX, monitorización directa de la presión de los neumáticos y llamada automática de emergencia eCall.

El Dongfeng VIGO se ofrece en cinco colores exteriores —White, Silver, Orange, Green y Black— y con un ambiente interior Grey & Black.