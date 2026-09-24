Patentes en la Ciudad para 2027: ningún auto pagará más y 6 de cada 10 pagarán menos
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que ningún vehículo pagará más que en 2026 y que baja la alícuota general.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó una reforma en el esquema del impuesto a las Patentes que se incorporará al proyecto de Ley de Presupuesto 2027. La medida contempla una reducción en las alícuotas y establece que ningún contribuyente pagará un monto superior al abonado en 2026.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, el nuevo cuadro tarifario alcanzará a un parque automotor de 1.630.000 vehículos empadronados en la jurisdicción porteña, apoyado en un plan de recorte de gasto público y reestructuración administrativa de las áreas del Estado.
Esquema de aplicación y exención por antigüedad
El proyecto de ley modifica los tramos de alícuotas y extiende el beneficio de exención impositiva para los vehículos de mayor antigüedad:
Pagan menos (50%): Alrededor de 824.000 vehículos registrarán una baja nominal en sus boletas bimestrales frente a los valores actuales.
Mantiene el monto (40%): Un total de 654.000 unidades abonará exactamente el mismo importe configurado durante el período 2026.
Exención por antigüedad (10%): El plazo para dejar de abonar el impuesto se reduce de 25 a 20 años de antigüedad. Con este cambio, unos 152.000 autos quedarán exentos a partir del año próximo.
Ejemplos de liquidación en modelos de calle
El Gobierno de la Ciudad difundió estimaciones del impacto bimestral según el modelo y año de fabricación:
Fiat Cronos (2020): La cuota bimestral pasa de $110.900 a $56.800, representando una reducción del 49%.
Renault Kwid (2025): Pasa de $134.300 a $72.000 por boleta, lo que significa una baja del 46%.
Peugeot 208 (2023): Pasa de $136.500 a $87.800 por boleta, reflejando una reducción del 35%.
Volkswagen Gol (2014): Mantiene sin cambios su cuota bimestral de $17.600.
Chevrolet Corsa (2006): Actualmente abona $14.700 y pasa a quedar totalmente exento por superar los 20 años de antigüedad.
Autos híbridos y eléctricos
Se mantiene la política de incentivos fiscales para impulsar la movilidad sustentable y reducir emisiones en la Capital Federal:
Eléctricos: Continúan exentos del 100% del pago de Patentes.
Híbridos: Mantienen la exención total durante los primeros dos años desde su patentamiento. A partir del tercer año ingresan en un esquema de pago progresivo hasta abonar la totalidad del gravamen a partir del sexto año.
Otras medidas fiscales en el Presupuesto 2027
El paquete normativo que se enviará a la Legislatura porteña el 30 de septiembre incluye exenciones adicionales para el sector comercial y productivo:
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ABL: Exención total durante el primer semestre de 2027 para hoteles, restaurantes y librerías.
Publicidad e Inmuebles: Exención de la Contribución por Publicidad a PyMEs y una baja del 30% en el cálculo de la plusvalía urbana para incentivar el sector de la construcción.