El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que ningún vehículo pagará más que en 2026 y que baja la alícuota general.

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Patentes en la Ciudad para 2027: ningún auto pagará más y 6 de cada 10 pagarán menos

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó una reforma en el esquema del impuesto a las Patentes que se incorporará al proyecto de Ley de Presupuesto 2027. La medida contempla una reducción en las alícuotas y establece que ningún contribuyente pagará un monto superior al abonado en 2026.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el nuevo cuadro tarifario alcanzará a un parque automotor de 1.630.000 vehículos empadronados en la jurisdicción porteña, apoyado en un plan de recorte de gasto público y reestructuración administrativa de las áreas del Estado.

Esquema de aplicación y exención por antigüedad El proyecto de ley modifica los tramos de alícuotas y extiende el beneficio de exención impositiva para los vehículos de mayor antigüedad:

Pagan menos (50%): Alrededor de 824.000 vehículos registrarán una baja nominal en sus boletas bimestrales frente a los valores actuales.

Mantiene el monto (40%): Un total de 654.000 unidades abonará exactamente el mismo importe configurado durante el período 2026.

Exención por antigüedad (10%): El plazo para dejar de abonar el impuesto se reduce de 25 a 20 años de antigüedad. Con este cambio, unos 152.000 autos quedarán exentos a partir del año próximo. Patentes en la Ciudad para 2027: ningún auto pagará más y 6 de cada 10 pagarán menos Archivo Ejemplos de liquidación en modelos de calle El Gobierno de la Ciudad difundió estimaciones del impacto bimestral según el modelo y año de fabricación:

Fiat Cronos (2020): La cuota bimestral pasa de $110.900 a $56.800, representando una reducción del 49%.

Renault Kwid (2025): Pasa de $134.300 a $72.000 por boleta, lo que significa una baja del 46%.

Peugeot 208 (2023): Pasa de $136.500 a $87.800 por boleta, reflejando una reducción del 35%.

Volkswagen Gol (2014): Mantiene sin cambios su cuota bimestral de $17.600.

Chevrolet Corsa (2006): Actualmente abona $14.700 y pasa a quedar totalmente exento por superar los 20 años de antigüedad. Autos híbridos y eléctricos Se mantiene la política de incentivos fiscales para impulsar la movilidad sustentable y reducir emisiones en la Capital Federal: