La terraza de Mendoza que será un observatorio por una noche: cómo participar

En medio de los edificios, las luces y el movimiento habitual de la Ciudad de Mendoza , una terraza se convertirá durante dos horas en un observatorio a cielo abierto . La propuesta busca ofrecer una manera diferente de comenzar el fin de semana: contemplar los astros, aprender sobre el universo y descubrir cuánto puede verse sin alejarse del centro.

La experiencia se llama Astroturismo Joven y se realizará este viernes 25 de septiembre, de 19 a 21 , en la terraza de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. La participación será gratuita, aunque los cupos son limitados y será necesario inscribirse previamente.

El encuentro fue pensado especialmente para el público joven, pero las actividades serán aptas para personas de diferentes edades interesadas en la astronomía y la divulgación científica.

Durante la noche se instalarán telescopios profesionales en distintos sectores de la terraza. Especialistas acompañarán las observaciones y explicarán, mediante charlas accesibles, algunos de los fenómenos y cuerpos celestes que forman parte del cielo nocturno.

La intención es que los participantes no se limiten a mirar por un telescopio. También podrán hacer preguntas, compartir curiosidades y participar de diferentes dinámicas educativas y recreativas relacionadas con la ciencia y el universo.

La actividad propone recuperar una costumbre sencilla que muchas veces se pierde dentro de las ciudades: detenerse durante algunos minutos, levantar la mirada y observar el cielo.

Para disfrutar de la experiencia con mayor comodidad, los asistentes podrán llevar sus propias mantas y acomodarse en el mirador municipal. La idea es generar un ambiente distendido, alejado de la formalidad de una conferencia científica tradicional.

Cómo participar de Astroturismo Joven

La actividad principal no tendrá costo, pero será necesario completar una inscripción previa, debido a que la capacidad de la terraza es limitada. Se recomienda llegar con tiempo para realizar el ingreso y ubicarse antes de que empiecen las observaciones.

Además de la propuesta astronómica, habrá un espacio dedicado a uno de los principales símbolos de Mendoza. Las personas mayores de 18 años podrán participar de una degustación de vinos locales. Esta experiencia será arancelada y funcionará en un sector diferenciado.

De esta manera, ciencia, turismo y cultura vitivinícola convivirán en una misma noche. La terraza municipal dejará por unas horas su función habitual para convertirse en un punto de encuentro desde el cual mirar Mendoza —y el universo— desde otra perspectiva.