El equipo se consagró con la BMW M 1000 RR #37 tras ganar la Bol d’Or en el circuito de Le Castellet.

BMW Motorrad gana el Mundial de Resistencia FIM EWC y logra un hito histórico

BMW Motorrad gana el Mundial de Resistencia FIM EWC y logra un hito histórico

El BMW Motorrad World Endurance Team se consagró campeón del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIM (FIM EWC) tras obtener la victoria en la mítica competencia de la Bol d’Or, disputada en el circuito de Le Castellet, Francia.

A bordo de la BMW M 1000 RR #37, el trío de pilotos conformado por Michael van der Mark (Países Bajos), Markus Reiterberger (Alemania) y Steven Odendaal (Sudáfrica) aseguró la primera corona mundial en esta especialidad para un constructor europeo, consiguiendo además el primer título de resistencia para la escudería dirigida por Werner Daemen.

El desenlace de la temporada representó una revancha deportiva respecto de la edición anterior, cuando una falla mecánica a menos de media hora del cierre privó al equipo del título en el mismo trazado.

El camino al título en la temporada La campaña del equipo en el certamen se caracterizó por un rendimiento constante y podios en escenarios clave:

24 Horas Motos de Le Mans (Francia): Encabezaron la competencia durante las primeras horas de carrera hasta sufrir inconvenientes mecánicos.

8 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica): Victoria absoluta de la BMW M 1000 RR #37.

8 Horas de Suzuka (Japón): Tercer puesto en el clasificador, logrando el primer podio para una marca europea en la tradicional prueba japonesa.

Bol d’Or (Francia): Pole position, liderazgo en las marcas de las 8 y 16 horas, y triunfo definitivo tras 24 horas de competencia. BMW Motorrad gana el Mundial de Resistencia FIM EWC y logra un hito histórico BMW Estrategia, consumo y definición del campeonato Llegando a la fecha final a 19 puntos del líder YART (Yamaha), la estructura de BMW sumó la máxima cantidad de unidades en juego: 5 puntos por la pole position marcando el mejor tiempo de clasificación, 10 puntos por encabezar los pasos intermedios y 40 puntos por el triunfo en pista.