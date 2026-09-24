Nissan presentó su nuevo auto eléctrico urbano

Combinando practicidad, diseño progresivo y una excelente experiencia de conducción, Nissan presenta hoy el nuevo Nissan PIXO, un pequeño auto urbano eléctrico que es el compañero ideal para la vida urbana moderna.

Diseñado específicamente para facilitar la movilidad urbana e interurbana europea, PIXO ofrece una autonomía de hasta 259 km, carga rápida DC de 50 kW de serie en toda la gama, tecnología One Pedal para una conducción cómoda en ciudad, una excelente versatilidad, gracias fundamentalmente a sus asientos traseros deslizantes y la mejor conectividad integrada de Google, incluyendo Gemini. PIXO también amplía la gama totalmente eléctrica de Nissan en Europa, ofreciendo una nueva opción aún más accesible para sus clientes.

Pequeño pero conectado, ofrece la practicidad e intuición necesarias para satisfacer las necesidades propias de la movilidad del día a día, aportando un carácter fresco y distintivo a la creciente gama de vehículos eléctricos (VE) de Nissan .

La autonomía de 259 km de PIXO es lo suficientemente amplia como para cubrir cómodamente los trayectos urbanos o interurbanos habituales —desde los viajes para ir a la escuela o hacer la compra, hasta las escapadas del fin de semana— dando a los clientes confianza y total tranquilidad para completarlos con facilidad y sin complicaciones.

La carga ha sido diseñada para adaptarse de forma natural a la rutina diaria. La carga rápida de 50 kW en corriente continua – instalada de serie en todos los modelos – permite que la batería se cargue del 10% al 80% en apenas 30 minutos, mientras que la carga de 11 kW en corriente alterna, de serie en toda la gama, hace que la carga en casa y en el lugar de trabajo sea sencilla, cómoda y mucho más rápida que la resultante de cargar con un cable de 6kW.

Esta capacidad es posible gracias a la nueva batería de fosfato de litio y hierro (LFP) de PIXO, la primera de su tipo instalada en un modelo Nissan en Europa. Esto hará posible que la movilidad eléctrica sea más accesible para los clientes de vehículo eléctrico que buscan para el día a día un vehículo eficiente, con reducidos costes de uso y tenencia.

Nissan Pixo: Dimensiones compactas, interior sorprendentemente espacioso

PIXO ofrece todo lo esperado de un vehículo eléctrico moderno, superando las expectativas del segmento en cuanto a comodidad, versatilidad y practicidad. Sus dimensiones compactas —3.796 mm de largo y 1.790 mm de ancho— facilita la movilidad por calles estrechas, centros urbanos concurridos y zonas reducidas de aparcamiento, mientras que su ingeniosa estructura maximiza el espacio interior, acomodando fácilmente hasta cuatro adultos. Los asientos traseros independientes deslizantes aumentan la versatilidad, permiten primar el espacio de las plazas traseras o la capacidad del maletero según las necesidades de cada momento, ofreciendo una habitabilidad líder en su clase.

Aunque pueda parecer pequeño, PIXO ofrece una capacidad de maletero de hasta 356L, sin necesidad de abatir los asientos, algo extraordinario en el segmento A y a ello añade diversos espacios portaobjetos en cabina que suman 18L, incluyendo un espacio de almacenamiento de cables de 50L. Por ello, PIXO es la demostración de que unas las dimensiones exteriores compactas no tienen por qué estar reñidas con el espacio interior.

Nissan Pixo

Diseño exterior moderno con un inconfundible carácter Nissan

PIXO introduce una interpretación fresca del lenguaje de diseño de Nissan para vehículos eléctricos compactos. Su moderna silueta combina proporciones inspiradas en cubos con superficies limpias para crear una estructura sólida y robusta, a pesar de sus dimensiones compactas.

La iluminación inspirada en el concepto del “píxel”, es una característica distintiva en la parte frontal, con detalles de diseño cuidadosamente integrados, incluyendo varios guiños al concepto “píxel” y al símbolo “23”, que juega con la denominación de la marca Nissan: "Ni-San", en japonés, donde “Ni” significa “2” y “San” significa “3”. Además, también recurre a una divertida expresión de "robot face" sonriente. El conjunto da al Nissan PIXO un carácter propio, desenfadado y muy reconocible.

La paleta de colores contemporáneos de PIXO – incluyendo Wonder Purple y Gear Blue – refuerza aún más su carácter urbano juvenil, permitiendo a los clientes expresar su individualidad.

Tecnología conectada para una conducción urbana más inteligente

Gemini —una novedad en el segmento A— da un carácter diferencial a la experiencia conectada de PIXO al ofrecer soporte personalizado en cada trayecto. Disponible desde el lanzamiento en 16 idiomas y dialectos, Gemini apoya la navegación, el entretenimiento y la comunicación mediante la interacción natural por voz. El historial de conversaciones permite a Gemini aprender las preferencias del conductor con el tiempo, proporcionando respuestas más adaptadas y relevantes a las peticiones del usuario.

La tecnología de PIXO ha sido diseñada para facilitar la conducción en el día a día. Google integrado proporciona navegación intuitiva, planificación de rutas en tiempo real y conectividad fluida, mientras que la app MyNissan y los servicios conectados permiten a los clientes gestionar la carga y las funciones del vehículo en un solo lugar. El reconocimiento facial (Face ID) también aporta un nivel extra de facilidad al reconocer a los conductores y desbloquear automáticamente sus configuraciones personalizadas. Todo esto se hace posible a través de una pantalla en el cockpit de 7 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento táctil de 10,1 pulgadas en el salpicadero, como apoyo para planificar rutas, poner música o consultar Gemini con gráficos y animaciones fáciles de entender.

Agilidad

Las dimensiones compactas de PIXO y su ajustado radio de giro (9,9 m) le permiten moverse fácilmente por las estrechas calles de la ciudad, y su tren motriz totalmente eléctrico ofrece una respuesta y aceleración instantáneas desde el arranque (potencia máxima 60kW).

Los avanzados sistemas de asistencia al conductor también ayudan a ofrecer confianza, comodidad y control. Esto incluye control de crucero adaptativo que puede parar y arrancar según el flujo del tráfico, aviso de salida de carril, aparcamiento manos libres y mucho más, siempre de serie. Además, incluye la tecnología de un One pedal que permite al conductor arrancar, acelerar, desacelerar y frenar usando solo el pedal del acelerador, perfecto para tráfico urbano complicado de paradas y arranques constantes.

Nissan Vision en acción

El desarrollo de PIXO demuestra la actual Visión de Nissan al combinar innovación, centrada en el cliente, junto con nuestros socios internacionales para llevar nuevos vehículos eléctricos al mercado de forma más eficiente.

Diseñado por Nissan y fabricado por nuestro socio Renault, PIXO ha sido diseñado específicamente para clientes europeos y se producirá en la planta de fabricación de Renault en Novo Mesto, Eslovenia. Las primeras entregas a cliente están programadas para principios de 2027, con precios definitivos, especificaciones de mercado e información que compartiremos a partir de diciembre.