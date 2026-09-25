La firma estadounidense Jeep conmemora sus 85 años de historia con una serie limitada con detalles en Oro Maya y tecnología híbrida.

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Jeep celebra 85 años en el mercado con la Edición Especial 85 Aniversario

Jeep celebra 85 años en el mercado con la Edición Especial 85 Aniversario

Jeep presentó oficialmente la Edición Especial 85 Aniversario, una serie conmemorativa de producción limitada que celebra casi nueve décadas de trayectoria. El despliegue inicial de esta gama especial en la región está encabezado por los modelos Avenger y Renegade, los cuales incorporan elementos estéticos diferenciados, terminaciones exclusivas y soluciones de conectividad de última generación.

Este hito representa además el avance de la estrategia de electrificación del grupo Stellantis en Sudamérica, al integrar la tecnología híbrida ligera en ambos vehículos.

Jeep Avenger Edición Especial 85 Aniversario El Avenger suma una propuesta distintiva caracterizada por la inclusión de tecnología y equipamiento de confort:

Diseño exterior: Carrocería con techo bicolor negro, llantas de aleación de 18 pulgadas en acabado negro mate, emblemas conmemorativos del 85.º Aniversario y parrilla frontal iluminada.

Habitáculo: Costuras de contraste, etiquetas y apliques en el panel de instrumentos en tono Oro Maya, combinando un ambiente exclusivo con revestimientos específicos.

Tecnología y confort: Sistema multimedia con asistente de voz ChatGPT integrado mediante la plataforma Jeep Adventure Intelligence, faros Matrix LED, cámara de visión 360° y sensores de estacionamiento delanteros.

Mecánica: Impulsado por el motor turbonaftero T200 acoplado a un sistema microhíbrido MHEV de 12 V. Jeep celebra 85 años en el mercado con la Edición Especial 85 Aniversario Jeep Jeep Renegade Edición Especial 85 Aniversario Basado en el nivel de equipamiento Longitude, el Renegade añade elementos conmemorativos manteniendo su enfoque en la seguridad y el desempeño: