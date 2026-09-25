El centro industrial de Stellantis de Goiana alcanza el hito de los 300.000 vehículos exportados

Todos los modelos producidos en Goiana por Stellantis están destinados a los mercados internacionales.

El centro automovilístico Stellantis de Goiana ha alcanzado un nuevo hito en su historia: 300.000 vehículos exportados desde el inicio de sus operaciones en 2015.

En poco más de una década, los modelos producidos en el complejo de Pernambuco han llegado a más de 20 países, ampliando la presencia internacional de la planta y su relevancia para las operaciones de Stellantis en la región. La producción en Goiana abastece a mercados de Europa, Oriente Medio, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Con capacidad para producir hasta 280.000 vehículos al año, el centro automovilístico de Stellantis en Goiana se ha consolidado como uno de los más modernos y sostenibles de la compañía en el mundo. Actualmente, el complejo produce los modelos Jeep Renegade, Compass y Commander, el Fiat Toro y el Rampage, todos ellos destinados a los mercados internacionales.

Fiat Toro. Foto: Stellantis La Fiat Toro figura entre los productos estrella de las exportaciones de Stellantis Producida en la planta automotriz Stellantis de Goiana, la Fiat Toro desempeña un papel fundamental en esta trayectoria internacional. Esta camioneta se encuentra entre los tres modelos con mayor volumen de exportación acumulado en la historia del complejo. Desde su lanzamiento en 2015, más de 78.000 unidades de la Fiat Toro se han destinado al mercado exterior.

El Jeep Renegade y el Jeep Compass, junto con la Fiat Toro, completan el grupo de los tres modelos con mayor volumen de exportación acumulado desde la planta de Goiana.