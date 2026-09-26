Así es el nuevo Renault Rafale Hypnotic: 300 CV, tracción 4x4 y estética radical
Renault lanzó una serie numerada de 1.500 ejemplares para el mercado europeo sobre la base de 300 CV.
Renault presentó el Rafale Hypnotic, una edición limitada que eleva la exclusividad de su modelo tope de gama. Desarrollada sobre la base técnica del Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 CV atelier Alpine, esta serie se distingue por un paquete estético oscurecido, un interior con placa numerada y mayor equipamiento de confort.
La producción estará estrictamente acotada a 1.500 unidades numeradas para Europa (200 reservadas para el mercado español) y la apertura de pedidos comercial se concretará el próximo 1 de octubre de 2026.
Diseño exterior e identidad visual
La versión adopta un tratamiento visual de perfil deportivo y tonos oscuros:
Pintura exclusiva: Carrocería con acabado satinado en tono Negro Selva.
Detalles en negro brillo: Techo bitono, spoiler trasero, parrilla frontal y emblema atelier Alpine en color negro.
Llantas: Rodado de aleación de 21 pulgadas con acabado satinado.
Ambiente interior y equipamiento de serie
El habitáculo incorpora materiales de alta gama y elementos orientados a elevar el confort a bordo:
Tapizados y detalles: Combinación de Alcantara negro titanio y tejido TEP, con costuras de contraste tricolores (azul, blanco y rojo), logotipo Alpine iluminado en los respaldos y placa metálica numerada.
Terminaciones: Inserciones en negro brillante en puertas y revestimiento superior del salpicadero en Alcantara.
Equipamiento tecnológico: Techo de cristal panorámico Solarbay con oscurecimiento regulable, Head-up Display de 9,3 pulgadas, sistema de audio premium Harman Kardon y parabrisas calefactable.
Mecánica híbrida y puesta a punto de Alpine
Conserva el conjunto mecánico y dinámico más prestacional de la gama:
Propulsión: Sistema híbrido enchufable de 300 CV compuesto por un motor térmico y tres motores eléctricos.
Autonomía eléctrica: Permite recorrer hasta 105 km en modo 100% eléctrico.
Chasis: Tracción integral, sistema de dirección a las cuatro ruedas 4Control Advanced y suspensión adaptativa inteligente con cámara de lectura anticipada de la ruta.