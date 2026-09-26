Así es el nuevo Renault Rafale Hypnotic: 300 CV, tracción 4x4 y estética radical

Renault lanzó una serie numerada de 1.500 ejemplares para el mercado europeo sobre la base de 300 CV.

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Renault presentó el Rafale Hypnotic, una edición limitada que eleva la exclusividad de su modelo tope de gama. Desarrollada sobre la base técnica del Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 CV atelier Alpine, esta serie se distingue por un paquete estético oscurecido, un interior con placa numerada y mayor equipamiento de confort.

La producción estará estrictamente acotada a 1.500 unidades numeradas para Europa (200 reservadas para el mercado español) y la apertura de pedidos comercial se concretará el próximo 1 de octubre de 2026.

Diseño exterior e identidad visual La versión adopta un tratamiento visual de perfil deportivo y tonos oscuros:

Pintura exclusiva: Carrocería con acabado satinado en tono Negro Selva.

Detalles en negro brillo: Techo bitono, spoiler trasero, parrilla frontal y emblema atelier Alpine en color negro.

Llantas: Rodado de aleación de 21 pulgadas con acabado satinado. Renault Rafale Hypnotic Renault Ambiente interior y equipamiento de serie El habitáculo incorpora materiales de alta gama y elementos orientados a elevar el confort a bordo:

Tapizados y detalles: Combinación de Alcantara negro titanio y tejido TEP, con costuras de contraste tricolores (azul, blanco y rojo), logotipo Alpine iluminado en los respaldos y placa metálica numerada.

Terminaciones: Inserciones en negro brillante en puertas y revestimiento superior del salpicadero en Alcantara.

Equipamiento tecnológico: Techo de cristal panorámico Solarbay con oscurecimiento regulable, Head-up Display de 9,3 pulgadas, sistema de audio premium Harman Kardon y parabrisas calefactable. Mecánica híbrida y puesta a punto de Alpine Conserva el conjunto mecánico y dinámico más prestacional de la gama: