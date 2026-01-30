Kawasaki Teryx5 H2: el UTV de 250 CV que revoluciona el verano

El atardecer en La Frontera fue el escenario ideal para el debut del Teryx5 H2 . En un evento que combinó la adrenalina del off-road con un estilo de vida distendido, Kawasaki inauguró su parador de temporada, que funcionará hasta finales de febrero ofreciendo experiencias exclusivas.

Este modelo no solo destaca por su diseño robusto, sino por ser una verdadera pieza de ingeniería diseñada para dominar dunas y terrenos extremos con la máxima seguridad y confort.

El aspecto más disruptivo de este vehículo es su motorización. El Teryx5 H2 utiliza un motor de cuatro cilindros en línea y 999 cc, equipado con un sobrealimentador (supercharger) que le permite erogar 250 CV . Esta configuración garantiza una entrega de potencia lineal y sin el retraso (lag) típico de los motores turbo, permitiéndole alcanzar velocidades de hasta 165 km/h.

Para gestionar semejante caballaje, se optó por una transmisión CVT con embrague centrífugo, diseñada para soportar altos regímenes de giro y ofrecer una tracción fluida en superficies pesadas como la arena profunda. Además, el conductor puede elegir entre tres modos de potencia (Full, Mid y Low) para adaptar la respuesta del motor según el desafío del terreno, optimizando así el consumo de nafta en travesías largas.

Para que los 250 CV sean aprovechables, Kawasaki dotó al Teryx5 H2 de un chasis de alta rigidez y un sistema de suspensión inteligente:

Amortiguación inteligente: Equipa los amortiguadores FOX 3.0 Live Valve Internal Bypass, gestionados por el sistema KECS (Kawasaki Electronic Control Suspension). Este sistema ajusta la compresión en tiempo real gracias a sensores que leen el terreno constantemente.

Estabilidad y frenado: Con una distancia entre ejes de 3.200 mm y una postura ancha, el vehículo se siente plantado incluso a alta velocidad. Los frenos a disco tipo pétalo de 270 mm en las cuatro ruedas aseguran detenciones precisas, apoyadas por un eficaz sistema de freno motor.

Dirección EPS: La dirección asistida eléctrica es sensible a la velocidad, volviéndose más firme a ritmos rápidos y más suave para maniobrar en espacios reducidos o al buscar estacionamiento en el parador.

Cabina de alto nivel para cinco pasajeros

A diferencia de muchos UTV deportivos que limitan la experiencia a dos o cuatro personas, el Teryx5 H2 permite que cinco ocupantes disfruten de la aventura. El habitáculo cuenta con butacas delanteras tipo bucket y una banca trasera para tres personas, todas con cinturones de seguridad de cuatro puntos.

En el panel central destaca una pantalla TFT de 7 pulgadas para los datos del motor, complementada por un sistema Garmin Tread de 10 pulgadas. Este último incluye navegación off-road y un sistema de audio integrado, permitiendo que todos los pasajeros estén conectados y entretenidos durante el recorrido. La estructura de protección (ROPS) de perfil bajo y las cuatro puertas de fácil acceso terminan de redondear una propuesta que prioriza la ergonomía y la seguridad.

Precio y disponibilidad en Argentina

El Kawasaki Teryx5 H2 ya se encuentra disponible en los concesionarios oficiales (Kawasaki Madero y Kawasaki Grupo Jack) en su icónico color verde. El precio de lanzamiento para este 2026 se ubica en 105.000 dólares. Cabe destacar que, por sus características técnicas, es un vehículo destinado exclusivamente al uso recreativo fuera de la vía pública.