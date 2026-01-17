BMW amplía la garantía de sus motos en España a partir de 2026

Todas las motos de BMW matriculadas en España incorporarán de serie una extensión comercial de garantía hasta los 5 años, sin límite de kilometraje.

BMW Motorrad amplía a 5 años la garantía de todas sus motocicletas a partir del 1 de enero de 2026

BMW Motorrad siempre ha defendido una idea muy sencilla: una moto no es solo un vehículo, es una compañera de vida. Por eso, a partir del 1 de enero de 2026, da un paso más en su compromiso con quienes confían en la marca. Todas las motos matriculadas en España incorporarán de serie una extensión comercial de garantía hasta los 5 años, sin límite de kilometraje.

Con esta medida (que suma 2 años de garantía comercial a la garantía legal vigente) BMW Motorrad refuerza una promesa que forma parte de su ADN: ofrecer calidad, fiabilidad y una experiencia de cliente que esté a la altura de lo que significa pertenecer al universo BMW Motorrad.

Una garantía ampliada para que el cliente de BMW solo piense en disfrutar BMW F 450 GS BMW F 450 GS 2026 Esta nueva cobertura nace con un propósito muy claro: que cada kilómetro se viva con la máxima tranquilidad. La extensión de garantía comercial cubre piezas y mano de obra por averías derivadas de defectos de fabricación y entrará en vigor una vez superados los primeros 36 meses desde la matriculación, completando un total de 5 años de protección.

Sus principales ventajas reflejan esa vocación por cuidar al cliente en cada etapa del camino:

Cobertura sin límite de kilometraje.

Reparaciones en cualquier Taller Autorizado BMW Motorrad adherido.

adherido. Uso exclusivo de recambios originales BMW Motorrad , garantizando la calidad y preservando el valor de la moto.

, garantizando la calidad y preservando el valor de la moto. Garantía transferible, impulsando el valor de reventa en caso de cambio de propietario. Un compromiso que mira al largo plazo