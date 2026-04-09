Industria automotriz argentina: marzo cerró con señales de recuperación y un fuerte salto exportador

La Asociación de Fábricas de Automotores ( ADEFA ) presentó el informe de actividad correspondiente a marzo de 2026, revelando una notable mejora respecto al inicio del año. Con 18 días hábiles de producción, las terminales locales fabricaron 41.716 unidades , lo que representa un crecimiento del 40,8% en comparación con febrero y un leve avance interanual del 0,4% .

A pesar de este repunte mensual, el balance del primer trimestre muestra que la industria aún navega un proceso de normalización, con un acumulado de 92.346 vehículos producidos, una cifra que se sitúa un 19% por debajo del mismo período de 2025.

El sector exportador fue el gran protagonista del mes, impulsado por la demanda de mercados externos y una mejora en la logística:

Las entregas a la red de concesionarios oficiales también mostraron una tendencia al alza en la comparación mensual, aunque todavía no logran equiparar los niveles del año pasado:

Acumulado trimestral: Entre enero y marzo se enviaron al exterior 52.396 vehículos , marcando una caída moderada del 9,5% frente al primer trimestre de 2025.

Desempeño mensual: Se exportaron 26.646 unidades , logrando un incremento del 66,6% respecto a febrero y un 9,7% por encima de marzo del año pasado.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, destacó que si bien hay señales positivas, la industria enfrenta un escenario global complejo debido a excedentes de producción internacional y la transición hacia nuevas energías.

Trimestre: El acumulado de ventas mayoristas alcanzó las 112.078 unidades , un 12,2% menos que el año anterior.

Comparativa interanual: La cifra representa una contracción del 13,5% frente a marzo de 2025.

"Para consolidar la tendencia al alza y transformar la recuperación en crecimiento sostenido, la clave es continuar trabajando en nuestra agenda de competitividad", afirmó el directivo.

Desde ADEFA se instó a los gobiernos provinciales y municipales a sumarse al esfuerzo del Gobierno Nacional para reducir la carga impositiva y las tasas locales que encarecen el proceso productivo y penalizan las exportaciones argentinas.