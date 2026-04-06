Jeep Avenger 2026: el nuevo SUV "barato" de la marca ya se fabrica en Brasil

Stellantis confirmó el inicio de las pruebas de fabricación del Jeep Avenger en Brasil, un modelo clave que se posicionará por debajo del Renegade a partir de 2026.

El Polo Industrial Porto Real, en Río de Janeiro, ha marcado un hito en su historia al ver salir de su línea de montaje las primeras unidades de prueba del Jeep Avenger. Este movimiento estratégico de Stellantis no solo celebra los 25 años de la planta brasileña, sino que confirma la llegada del modelo más compacto y accesible de Jeep a la región, posicionándose por debajo del Renegade.

La producción en serie está prevista para los próximos meses, con un lanzamiento comercial proyectado para el segundo semestre de 2026 en mercados clave como Argentina. Al fabricarse en Brasil, el Avenger se beneficiará de las ventajas arancelarias del Mercosur, lo que permitirá ofrecer un precio altamente competitivo en el creciente segmento de los B-SUV.

Jeep Avenger Jeep Avenger Tecnología y ADN Jeep en formato compacto El Jeep Avenger es el primer modelo de la marca que se produce en el estado de Río de Janeiro, compartiendo infraestructura con modelos de Citroën como el C3 y el Basalt. Para su fabricación, se han destinado inversiones que incluyen la actualización de procesos con más de 300 robots y altos estándares de automatización.

Diseño con historia: El Avenger mantiene los rasgos icónicos de la marca, como la parrilla de siete ranuras y las ópticas traseras en forma de "X", un guiño a los bidones de combustible de los Willys militares de la década del 40.

Inteligencia Artificial: Una de las grandes novedades tecnológicas confirmadas para la región es la integración de IA con ChatGPT , mejorando la conectividad y la experiencia del usuario.

Capacidad: A pesar de sus dimensiones contenidas, ofrece un baúl de 380 litros, ideal para el uso urbano y escapadas de fin de semana. Motorización y eficiencia Para el mercado sudamericano, se espera que el Avenger adopte una configuración mecánica moderna y eficiente: