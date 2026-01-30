Honda presentó un rediseño de su emblemática insignia "H", eliminando el marco cromado para adoptar una estética minimalista y plana que simboliza su transición hacia la electrificación total.

El anuncio de Honda marca un punto de inflexión en su estrategia global. Esta renovación visual no es solo un cambio estético, sino el estandarte de lo que la compañía denomina su "Segunda Fundación", un proceso de transformación profunda orientado a alcanzar la neutralidad de carbono para 2040.

La Serie Honda 0: el debut de la nueva "H" El nuevo emblema se aplicará de forma exclusiva a los modelos de próxima generación a partir de 2027. La Serie Honda 0, presentada inicialmente en el CES, será la encargada de estrenar esta identidad. Esta línea de vehículos se basa en tres principios de desarrollo: Thin, Light, and Wise (Delgado, Ligero y Sabio).

Honda cambia de logo:¿Cuál es la razón? Honda cambia de logo:¿Cuál es la razón? Honda Modelos confirmados: La serie incluirá un Saloon (berlina) de diseño aerodinámico y un SUV de tamaño medio. Ambos modelos se producirán en el nuevo centro de vehículos eléctricos de Honda en Ohio, Estados Unidos.

Rendimiento técnico: Los modelos de la Serie 0 utilizarán un avanzado sistema de eje eléctrico (e-axle). Las versiones más prestacionales contarán con una configuración de doble motor que entregará una potencia combinada de 482 CV , permitiendo una entrega de torque inmediata y una tracción integral inteligente.

Carga y autonomía: Honda proyecta una autonomía superior a los 480 kilómetros con sistemas de carga ultrarrápida capaces de recuperar del 15% al 80% de la batería en solo 10 a 15 minutos. Estrategia híbrida: 13 nuevos modelos para 2027 A pesar de su enfoque en los vehículos eléctricos (EV), Honda ha reorientado parte de su inversión para fortalecer su gama de híbridos eléctricos (HEV). La marca detectó que estos modelos son fundamentales para la transición energética actual, por lo que planea lanzar 13 nuevos modelos híbridos entre 2027 y 2031.

Estos nuevos híbridos también portarán el emblema renovado y se beneficiarán de una reducción del 50% en los costos de producción del sistema e:HEV en comparación con los niveles de 2018. El objetivo de la automotriz es alcanzar ventas de 2,2 millones de unidades híbridas anuales para 2030, asegurando una transición estable hacia la electrificación completa.