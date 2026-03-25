Fiat presenta novedades para la gama 600

Fiat amplía la gama del 600 con la introducción de una versión con motor naftero y caja de cambios manual.

Fiat amplía su gama 600 con la introducción del nuevo 600 naftero con cambio manual, una versión creada para aquellos clientes que disfrutan de una experiencia de conducción sencilla, directa y envolvente. Esta nueva motorización complementa las versiones eléctricas e híbridas que ya forman parte de la gama.

Un motor T GEN3 de 100 CV completamente renovado para el Fiat 600 El corazón del Fiat 600 naftero es el nuevo motor T GEN3 de 100 CV, completamente rediseñado en sus áreas clave para ofrecer mayor eficiencia, mejor capacidad de respuesta y fiabilidad a largo plazo.

Fiat 600 Nafta (1) Fiat 600 nafta Incorpora nuevos componentes y una dinámica interna perfeccionada que lo hacen más suave y eficiente en el uso diario. Combinado con una nueva transmisión manual de seis velocidades, ofrece una sensación de conducción más intuitiva y conectada. Asociado a una transmisión manual de seis velocidades, esta versión está en línea con la tradición de Fiat de una movilidad honesta y centrada en las personas.

Estos avances aportan beneficios concretos en el día a día, como una mayor durabilidad y un menor consumo de aceite. Para garantizar la máxima libertad de elección, el nuevo sistema de propulsión térmico estará disponible en todas las versiones, lo que hace que la opción naftera sea totalmente accesible en toda la familia 600, con un precio que arranca en 18.800 euros.

600 Street: la edición de lanzamiento del nuevo Fiat 600 nafta Para celebrar el debut del 600, Fiat presenta el 600 Street, la exclusiva edición de lanzamiento que confiere al nuevo motor una identidad audaz, expresiva e inconfundiblemente urbana. Diseñado para las calles que nunca se detienen, el 600 Street aporta un estilo dinámico y una personalidad marcada a la conducción diaria, donde el espíritu urbano se une al estilo italiano en una versión hecha para destacar allá donde vaya. Se fabricará en una edición limitada de 2.000 unidades, ofrecida en una única configuración que subraya su exclusividad.