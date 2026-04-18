Fiat es la marca oficial de camionetas pick-up en Agrishow 2026

Fiat, líder en su segmento, es la marca que más pick-ups vende en Brasil. Estará en la feria que se celebra entre el 27 de abril y el 1 de mayo en Brasil.

Fiat, líder en ventas en el mercado brasileño por quinto año consecutivo, estará presente en la 31 edición de Agrishow, la feria agrícola más grande de Brasil, que se celebra del 27 de abril al 1 de mayo en Ribeirão Preto (SP). Al igual que en la edición anterior, este año Fiat será la marca oficial de camionetas pick-up del evento.

Fiat, referente en su segmento, es la marca de camionetas pick-up más vendida en Brasil, con una gama de modelos robustos y tecnológicamente avanzados que satisfacen a la perfección las exigencias tanto de entornos rurales como urbanos.

El desempeño comercial de las pick-ups de Fiat Fiat Strada Fiat Strada

El año pasado, la Strada, la Toro y la Titano vendieron 201.470 unidades, finalizando 2025 con una cuota de mercado del 42,1% en la categoría. Además de ser el vehículo más vendido en Brasil, la Strada también fue el más vendido en Sudamérica, con 156.786 unidades matriculadas durante ese periodo.

En marzo de 2026, la Strada alcanzó un nuevo hito al vender 16.707 unidades en el país, un récord histórico desde su lanzamiento en 1998. El mes pasado, la Toro también lideró las ventas en el segmento de camionetas C, con 5.091 unidades registradas. En lo que va del año, las tres camionetas de Fiat han vendido más de 53.012 unidades, más de 40.000 por delante del segundo modelo, lo que refuerza su posición y liderazgo en el segmento.