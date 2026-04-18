10 años de Fiat Mobi: la historia del modelo que redefinió la movilidad urbana

Fiat celebra el décimo aniversario del Mobi, un modelo que alcanzó las 700.000 unidades producidas y se renueva en 2026 con un interior totalmente rediseñado.

Fiat celebra una década del Mobi, el modelo que en abril de 2016 llegó para redefinir la movilidad urbana en la región, alcanzando 700.000 unidades producidas y más de 600.000 vendidas en Brasil.

Desde su lanzamiento, el Mobi ha mantenido una relevancia constante en el mercado, permaneciendo desde 2021 dentro del top 10 de los vehículos más vendidos del país vecino, con un desempeño sólido que en 2025 alcanzó las 73.013 unidades entregadas.

Fiat Mobi Fiat Mobi Fiat Una década de evolución del Fiat Mobi Una evolución constante hacia la eficiencia

Innovación en transmisión: En 2017, se convirtió en el primer modelo de Fiat en Brasil en combinar un motor 1.0 litros con una transmisión automatizada (GSR), priorizando la comodidad en el tráfico urbano.

Versatilidad Way Extreme: En 2019, la gama sumó versiones con enfoque aventurero y mayor equipamiento tecnológico, como sensores de estacionamiento y cámara de retroceso integrada al espejo retrovisor.

Motorización Firefly: La adopción del motor 1.0 Firefly permitió al Mobi mejorar su eficiencia energética, posicionándolo como uno de los modelos más económicos y competitivos de su segmento. Fiat Mobi Fiat Mobi Fiat Renovación 2026: interior rediseñado y mayor funcionalidad Para el modelo 2026, Fiat ha aplicado una actualización integral centrada en la experiencia a bordo. El habitáculo fue completamente rediseñado con una nueva distribución que optimiza el espacio y la funcionalidad para el uso diario.

Entre las novedades principales destacan: