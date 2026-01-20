El nuevo reconocimiento que obtuvo el Nissan LEAF en 2026

Nissan anunció que el totalmente nuevo LEAF ha sido galardonado con el prestigioso título de "Mejor Auto Compacto del Mundo" por el jurado de Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY), el único panel de premios automotrices en el mundo compuesto exclusivamente por mujeres periodistas de dicha industria.

El nuevo Nissan LEAF es ya la tercera generación del exitoso vehículo eléctrico pionero en ventas masivas a nivel mundial, y en este reconocimiento destaca su moderno y estilizado diseño, impresionante desempeño y la extraordinaria tecnología intuitiva con la que cuenta, además de reconocer su histórico papel en la transición del consumidor hacia los vehículos eléctricos.

El reconocimiento de WWCOTY se enfoca en vehículos que sobresalen en áreas relevantes para los conductores en su día a día, como lo son: seguridad, calidad, precio, diseño, facilidad de conducción y huella ambiental. El jurado, compuesto por 84 periodistas automotrices de 54 países, no selecciona un "auto para mujeres" (porque los autos no son específicos de género), sino que evalúa los vehículos con base en criterios universales relevantes para todos los conductores.

Fundado en 2009 por la periodista neozelandesa Sandy Myhre, WWCOTY busca amplificar las voces femeninas en la industria automotriz y destacar la movilidad como un habilitador clave de oportunidades tanto personales como profesionales en todo el mundo.

El totalmente nuevo Nissan LEAF combina un diseño aerodinámico y sofisticado, un avanzado tren motriz eléctrico que cuenta con autonomía extendida gracias a sus opciones de batería de 52 o 75 kWh, y tecnología intuitiva para una extraordinaria experiencia de conducción.

Para una interacción fluida en el día a día, el nuevo Nissan LEAF está equipado con la última tecnología de Google. Llamada Google built-in, esta plataforma de servicios incluye Google Maps, Play Store (desde donde se pueden descargar aplicaciones directamente al vehículo) y Google Assistant, que permite controlar navegación, clima y medios sin usar las manos, además de sincronizar aplicaciones y servicios personales.

"Este reconocimiento otorgado por WWCOTY refuerza nuestro compromiso de hacer que los vehículos eléctricos sean accesibles y deseables para todos los conductores", dijo Ivan Espinosa, presidente y CEO de Nissan. "La primera generación de Nissan LEAF ayudó a sentar las bases para la adopción global de los autos eléctricos. Con sus características y tecnologías avanzadas, esta nueva generación hace que la conducción sea más fácil, más agradable e invita a los clientes a integrar los vehículos eléctricos en su vida diaria".

Acerca de Women's Worldwide Car of the Year

WWCOTY es el único galardón automotriz juzgado exclusivamente por mujeres periodistas, representando voces de todos los continentes. Más allá de honrar a los mejores autos del año, su misión es promover la diversidad e inclusión en el mundo automotriz.