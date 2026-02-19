El Museo Mercedes-Benz bate récords en Stuttgart con el legado de Fangio como protagonista

El museo oficial de la marca en Alemania cerró un año récord consolidando al argentino Juan Manuel Fangio como su máximo héroe deportivo.

El Museo Mercedes-Benz cerró un 2025 histórico al alcanzar los 945.716 visitantes, marcando un crecimiento del 7% y consolidándose como uno de los destinos culturales más importantes de Alemania. Mientras se prepara para celebrar su 20° aniversario en mayo de 2026, el museo refuerza su vínculo emocional con el público local a través del homenaje permanente a Juan Manuel Fangio.

La figura del "Chueco", presente con sus legendarias Flechas de Plata y una escultura icónica en el acceso, sigue siendo un pilar fundamental de la narrativa de la marca, uniendo la excelencia técnica alemana con el talento deportivo argentino.

Un 2025 de récords y proyecciones internacionales El crecimiento de casi 63.000 personas respecto al año anterior confirma el atractivo global del museo, que desde su apertura en 2006 ya recibió a más de 14 millones de personas.

Público Global: China, Francia y Estados Unidos encabezan el ranking de visitantes extranjeros que viajan a Stuttgart para conocer la historia de la movilidad.

Exposiciones Clave: El éxito de la muestra "Youngtimer", que recorre los iconos de las décadas de 1990 y 2000, fue determinante para alcanzar el récord actual. Esta exposición podrá visitarse hasta el 31 de mayo de 2026.

Logística y Confort: El diseño del predio facilita el flujo de miles de personas diarias, ofreciendo servicios de primer nivel y amplias zonas de estacionamiento para quienes llegan desde otras ciudades europeas. Fangio: el embajador argentino en el corazón de la marca Para cualquier argentino que recorre las salas del museo, el encuentro con la historia de Juan Manuel Fangio es el momento más emocionante. El quíntuple campeón mundial no es solo un nombre en una placa, sino una parte constitutiva del ADN de Mercedes-Benz.

Las Flechas de Plata: En el recorrido principal se exhibe el W196 original , el monoplaza con el que Fangio conquistó los títulos de 1954 y 1955. Este vehículo, despojado de nafta y fluidos para su preservación, representa la cima de la ingeniería de su época.

La Escultura de Bronce: En la entrada, una obra de tamaño natural del artista Joaquim Ros Sabaté invita a los visitantes a sentarse en el cockpit junto al campeón para una foto. Es una de las seis réplicas exactas que existen en el mundo, incluyendo la que se encuentra en Buenos Aires.

Valores de Marca: La muestra presenta a Fangio como el símbolo de la precisión, la disciplina y el espíritu pionero, valores que hoy se traducen en los CV y la tecnología de los modelos actuales de la casa de la estrella. El Museo Mercedes-Benz bate récords en Stuttgart con el legado de Fangio como protagonista El Museo Mercedes-Benz bate récords en Stuttgart con el legado de Fangio como protagonista Mercedes-Benz Calendario 2026: un año de celebraciones históricas Bettina Haussmann, directora del museo, confirmó que este año será excepcional debido a la convergencia de varios hitos: