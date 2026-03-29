¿Se implementaron las Mercedes rules? El insólito pedido de George Russell durante el GP de Japón

Una vuelta antes de que concluya el Safety Car, el piloto británico sorprendió al hacerle un extraño pedido a Mercedes por su radio. ¿Qué dijo?

Las internas en Mercedes comenzaron a destaparse tras la victoria de Antonelli y el insólito pedido de George Russell

Kimi Antonelli arrasó de punta a punta y ganó el Gran Premio de Japón en el histórico y complicado circuito de Suzuka. El piloto italiano de Mercedes sufrió la pérdida de varias posiciones en la largada, pero gracias a la ayuda del Safety Car por el choque de Bearman, recuperó la punta y se quedó con el triunfo en tierras niponas.

Esta es la segunda victoria consecutiva del joven de 19 años en la Fórmula 1 y además tiene un condimento especial: se convirtió en el piloto más joven en ser el líder del campeonato mundial de pilotos superando a Sebastian Vettel (lo hizo con 23 años en 2010).

kimi antonelli El joven piloto de Mercedes celebró en Suzuka tras una victoria que lo metió en los libros. X @MercedesAMGF1 A pesar de que Mercedes sigue demostrando que es imbatible, las internas dentro de la escudería alemana comienzan a tocar la puertas y es que George Russell no se fue para nada conforme de Suzuka pese a haber finalizado en el cuarto lugar, ya que a través de su radio hizo un insólito pedido que podría rememorar a las papaya rules de McLaren en la temporada 2025.

Russell le pidió a Mercedes que Antonelli le devolviera el primer puesto A una vuelta de finalizar el Safety Car, el británico lanzó el siguiente comentario en su radio: “¿Puedes confirmar que Kimi irá al lugar donde entrenamos?”, preguntó y le respondieron: “No lo puedo asegurar amigo”. Esto da a entender que pedía que Antonelli le devolviera el liderato de la carrera y así poder sumar su segunda victoria de la temporada (GP de Australia fue la única).