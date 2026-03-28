¿Empiezan las internas en Mercedes? Wolff advierte desventaja para George Russell en Japón

George Russell afrontará el Gran Premio de Japón con una complicación inesperada. Así lo reconoció Toto Wolff , quien confirmó que un cambio en la configuración del Mercedes afectó el comportamiento del auto más de lo previsto.

El británico logró ubicarse en la segunda posición de la parrilla , pero el resultado no refleja del todo las dificultades que enfrentó durante la clasificación en Suzuka.

Según explicó el propio equipo, el ajuste realizado antes de la sesión alteró el equilibrio del monoplaza y generó un manejo más exigente en un circuito donde la precisión es determinante.

Lejos de tratarse de un inconveniente puntual, la situación acompañará a Russell también en la competencia, lo que representa un desafío adicional. "Hicimos un ajuste de reglaje en el otro lado", explicó Wolff a Sky Sports F1. "Algo de lo que esperábamos menos impacto del que tuvo y puso el coche de morro, así que demasiado sobreviraje y eso lo hizo muy difícil para él".

El jefe de Mercedes dejó en claro que no habrá margen para corregir el rumbo antes de la largada. "Probablemente sea lo contrario. Necesita llevar esto a la carrera ahora, lo que ciertamente es una desventaja, pero estas cosas pasan", afirmó.

Antonelli consolida su crecimiento

En contraste, el otro lado del box muestra una realidad distinta. Kimi Antonelli volvió a destacarse y largará desde la pole tras imponerse en la clasificación. El joven italiano continúa consolidando su evolución en la categoría, luego de haber conseguido su primera victoria semanas atrás.

kimi antonelli suzuka Nuevo 1-2 para Mercedes: Kimi Antonelli se quedó con la pole en Suzuka. X @F1

"Cuando escuchas sus comunicaciones por radio y también en el intercomunicador en el garaje, está simplemente tranquilo", valoró Wolff, destacando su madurez pese a la corta edad.

Un escenario abierto en Mercedes

El presente de ambos pilotos plantea un escenario competitivo dentro del equipo. Russell, con mayor experiencia, sigue siendo una referencia, pero ya no tiene el camino despejado.

La regularidad y velocidad de Antonelli comienzan a equilibrar la balanza, generando una disputa interna que puede tener impacto directo en el desarrollo del campeonato.