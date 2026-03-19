El Alfa Romeo 33 Stradale gana el premio "Diseño del Año" en Portugal

El modelo de Alfa Romeo se presentó al jurado durante una sesión dedicada en Portugal y se exhibió en el Museo Armando Martins de Arte Contemporáneo (MACAM).

El Alfa Romeo 33 Stradale se llevó el premio al "Diseño del Año" en la edición 2026 del "Carro do Ano: Troféu Volante de Cristal" en Portugal.

Reconocido internacionalmente como un icono del diseño, la ingeniería y la emoción, la 33 Stradale también ha destacado en el concurso automovilístico más destacado de Portugal, destacando en una categoría en la que cumple, sin excepción, todos los criterios de una pieza verdaderamente artesanal, arraigada en la herencia pero concebida para el futuro.

El 33 Stradale viajó a Portugal para una presentación exclusiva ante el jurado, permitiendo a los miembros admirar cada detalle de esta creación única, desde sus proporciones escultóricas hasta la forma ejemplar en que integra forma, función y performance. El modelo también fue presentado en una muestra especial en el Museo Armando Martins de Arte Contemporáneo (MACAM) de Lisboa, donde pudo ser experimentado en un entorno artístico que enfatizaba su naturaleza como una verdadera obra de arte sobre ruedas.

Alfa Romeo 33 Stradale Alfa Romeo 33 Stradale Así es el Alfa Romeo 33 Stradale Como la máxima expresión de la visión de Alfa Romeo, el 33 Stradale es un coche construido sin concesiones, que combina el legado histórico de la marca con tecnología de vanguardia.