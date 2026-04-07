Dacia Sandero mantiene su liderazgo en el mercado en 2026

El Dacia Sandero continúa siendo el vehículo más vendido total canal en España en el primer trimestre del año, con 7.526 unidades comercializadas.

Dacia continúa cosechando éxitos en España. El Sandero se convierte en el modelo más vendido en ese país con 7.526 unidades comercializadas en el primer trimestre, manteniendo así su liderazgo en lo que llevamos de año.

Dacia Sandero, el vehículo más vendido en España desde 2013 y en Europa desde 2017, mantiene su liderazgo en 2026 y sigue marcando una época debido a su gran éxito comercial. Ya son tres generaciones, y una reputación que sigue en aumento para este modelo que se ha convertido en imprescindible en el mercado del automóvil nacional gracias a su excelente relación valor-precio.

Dacia Sandero, ¿por qué es el preferido de los españoles? Dacia Sandero Dacia Sandero Los compradores españoles encuentran en Sandero y en su versión Stepway, configuración elegida por el 76% de ellos, un producto atractivo, robusto, amplio, fiable, de calidad y accesible. Además, su motorización Eco-G 120, la preferida, cuenta con un mix que supera el 80%, que permite el ahorro de hasta un 50% con respecto a los combustibles convencionales, una autonomía que alcanza los 1.590 kilómetros y contar con las numerosas ventajas que otorga la etiqueta ECO.

Sandero incorpora un nuevo motor bicarburación turboalimentado de 1.2 litros y 3 cilindros más potente (120 CV en comparación con los 100 CV anteriores), que, por primera vez, combina las ventajas del GLP con una caja de cambios automática. Todas las versiones disponen de una transmisión de doble embrague de 6 velocidades, suave y con gran capacidad de respuesta (que también se ofrece con una caja manual de 6 velocidades). Una primicia para la marca Dacia: los cambios de marcha en la caja de doble embrague también se pueden realizar mediante el accionamiento de levas en el volante.