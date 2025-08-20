¿Cómo financiar tu próximo camión? Esta es la propuesta de Mercedes-Benz
Mercedes-Benz facilita el acceso a camiones, servicios y repuestos con opciones simples, flexibles y pensadas para cada etapa del negocio.
Mercedes-Benz Camiones y Buses acompaña a quienes dinamizan la economía con una propuesta integral que va desde la elección del vehículo adecuado hasta su operación eficiente, con respaldo postventa y soluciones de financiamiento adaptadas a cada necesidad.
Cómo es el proceso para financiar tu próximo camión Mercedes-Benz
- Elegí tu camión: acércate a cualquiera de los concesionarios oficiales para conocer todo el porfolio, desde livianos hasta extrapesados.
- Definí el plan de financiación:
- Préstamos prendarios: plazos de hasta 5 años, con financiación hasta el 90% de la unidad.
- Leasing: financiamiento del 100% del valor del camión, con beneficios fiscales y sin inmovilizar capital.
- Financiamiento de repuestos y servicios: para mantener la flota operativa sin afectar la liquidez.
- Presentá la documentación: Presentá la documentación mínima requerida para acceder a una línea de financiamiento.
- Accedé a tu camión: con atención personalizada y respaldo de la red oficial en 45 puntos de todo el país.
Formando parte del grupo Daimler Truck, y operando junto a Mercedes-Benz Camiones y Buses, Mercedes-Benz Compañía Financiera lidera la financiación de camiones de la marca en Argentina. Uno de cada dos camiones Mercedes-Benz que circula en el país fue financiado a través de esta compañía, lo que refleja la confianza del mercado en sus productos y en el crédito como herramienta estratégica.
“Con el respaldo de un equipo de expertos de nuestra red comercial, garantizamos que financiar un camión sea un proceso simple, transparente y accesible para nuestros clientes. Por eso ofrecemos opciones flexibles que se ajustan a cada etapa del negocio: desde préstamos prendarios hasta leasing, incluyendo financiación de repuestos y servicios”, señaló Cecilia Telias, Gerenta de Ventas, Seguros y Marketing de Mercedes-Benz Compañía Financiera.
La compañía avanza en la digitalización de la experiencia financiera a través de herramientas como MyCredit y el Portal de Autogestión Digital, que permiten simular planes, realizar gestiones en línea y acceder al crédito de forma ágil y transparente.
Financiar un camión hoy es más simple que nunca. Con más de 45 puntos de atención en todo el país, Mercedes-Benz Compañía Financiera se posiciona como la mejor aliada para renovar o ampliar la flota.