¿Cómo financiar tu próximo camión? Esta es la propuesta de Mercedes-Benz

Mercedes-Benz facilita el acceso a camiones, servicios y repuestos con opciones simples, flexibles y pensadas para cada etapa del negocio.

Mercedes-Benz Camiones y Buses acompaña a quienes dinamizan la economía con una propuesta integral que va desde la elección del vehículo adecuado hasta su operación eficiente, con respaldo postventa y soluciones de financiamiento adaptadas a cada necesidad.

Cómo es el proceso para financiar tu próximo camión Mercedes-Benz Elegí tu camión : acércate a cualquiera de los concesionarios oficiales para conocer todo el porfolio, desde livianos hasta extrapesados.

: acércate a cualquiera de los concesionarios oficiales para conocer todo el porfolio, desde livianos hasta extrapesados. Definí el plan de financiación:

Préstamos prendarios : plazos de hasta 5 años, con financiación hasta el 90% de la unidad.

: plazos de hasta 5 años, con financiación hasta el 90% de la unidad. Leasing : financiamiento del 100% del valor del camión, con beneficios fiscales y sin inmovilizar capital.

: financiamiento del 100% del valor del camión, con beneficios fiscales y sin inmovilizar capital. Financiamiento de repuestos y servicios : para mantener la flota operativa sin afectar la liquidez.

: para mantener la flota operativa sin afectar la liquidez. Presentá la documentación : Presentá la documentación mínima requerida para acceder a una línea de financiamiento.

: Presentá la documentación mínima requerida para acceder a una línea de financiamiento. Accedé a tu camión: con atención personalizada y respaldo de la red oficial en 45 puntos de todo el país.

Mercedes-Benz lanza una propuesta para financiar la compra de tu próximo camión Mercedes-Benz Accelo Formando parte del grupo Daimler Truck, y operando junto a Mercedes-Benz Camiones y Buses, Mercedes-Benz Compañía Financiera lidera la financiación de camiones de la marca en Argentina. Uno de cada dos camiones Mercedes-Benz que circula en el país fue financiado a través de esta compañía, lo que refleja la confianza del mercado en sus productos y en el crédito como herramienta estratégica.

“Con el respaldo de un equipo de expertos de nuestra red comercial, garantizamos que financiar un camión sea un proceso simple, transparente y accesible para nuestros clientes. Por eso ofrecemos opciones flexibles que se ajustan a cada etapa del negocio: desde préstamos prendarios hasta leasing, incluyendo financiación de repuestos y servicios”, señaló Cecilia Telias, Gerenta de Ventas, Seguros y Marketing de Mercedes-Benz Compañía Financiera.

La compañía avanza en la digitalización de la experiencia financiera a través de herramientas como MyCredit y el Portal de Autogestión Digital, que permiten simular planes, realizar gestiones en línea y acceder al crédito de forma ágil y transparente.