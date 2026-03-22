Citroën celebra 25 años de los Xsara Picasso y C5

Hace veinticinco años, Citroën lanzó en Brasil la primera generación del Xsara Picasso y, a nivel mundial, el C5, que una vez más demostró su creatividad e innovación en el mercado automovilístico.

“En 2001, lanzamos comercialmente el Citroën Xsara Picasso , el primer vehículo producido por Citroën en lo que hoy es la planta automotriz Stellantis en Porto Real/RJ. La minivan era espaciosa, con un diseño único y mucha personalidad, marcando un hito en la historia de la marca en el país. La comodidad estaba presente en este modelo y también en otro que celebra 25 años este mes: el Citroën C5 , un sedán mediano sucesor del Xantia y el XM, que demostró que nuestra gama de productos siempre ha priorizado satisfacer las necesidades de diferentes perfiles de consumidores”, explica Pedro Silva, director de Citroën para Sudamérica.

Galardonado como "Mejor Coche Europeo" en Italia y "Coche del Año" en España y Polonia, el Xsara Picasso fue el primer Citroën producido en la planta de Stellantis Automotive en Porto Real, Río de Janeiro. Su lanzamiento asoció el modelo con la obra del pintor y escultor Pablo Picasso, disponible en las versiones GLX y Exclusive. Equipado con un motor 2.0 16V de 138 CV, el coche ofrecía economía y durabilidad, además de un rendimiento superior, gracias a sus relaciones de cambio óptimas.

El modelo venía de serie con aire acondicionado dual (con dos evaporadores y controles independientes) y destacaba por su diseño, con parachoques, amplias molduras laterales y retrovisores del color de la carrocería. El interior era más oscuro que el de la versión francesa, con tapicería bicolor gris y terciopelo, una pantalla digital en el salpicadero y una palanca de cambios central. El baúl tenía una capacidad de 550 litros, la mayor de su categoría en aquel momento.

Con más de 70.000 unidades vendidas, el Citroën Xsara Picasso se renovó en 2007, incorporando un nuevo frontal, un parachoques más grande y un interior en color Gris Tramontane (tonos grafito). El salpicadero de líneas horizontales realzaba la sensación de amplitud, reforzada por la gran superficie acristalada.

El rediseño también se centró en la practicidad, con compartimentos de almacenamiento, una guantera de 15 litros, un compartimento en la consola central, un portabotellas de 1,5 litros y un portavasos en cada puerta. Para los pasajeros más jóvenes, el modelo incluía mesas plegables de estilo aeronáutico y un reproductor de DVD montado en el techo. El modelo ofrecía dos opciones de motor: un 1.6 16V Flex de hasta 113 HP o un 2.0 16V de 138 HP, con transmisión manual o automática de cinco velocidades (exclusiva del 2.0, también utilizada en el C5).

Citroën Xsara Picasso Citroën Xsara Picasso

El Citroën C5 reforzó el confort de la marca

Presentada en el Salón del Automóvil de París en septiembre de 2000, la primera generación del Citroën C5 combinaba potencia y rendimiento. Lanzado oficialmente en el Salón del Automóvil de Ginebra en marzo de 2001 (foto), este modelo sucedió al Xantia y al XM, aportando elegancia y confort junto con un diseño interior y exterior de gran estilo.

La primera generación del C5 estaba disponible con seis opciones de motor: tres versiones de gasolina (V6 3.0i de 210 CV con transmisión automática de 6 velocidades, 2.0i con transmisión automática de 4 velocidades y 1.8i 16V de 117 CV) y tres versiones diésel (2.2 HDi de 136 CV FAP con transmisión automática, 2.0 HDi de 138 CV y 1.6 HDi de 110 CV FAP). Además, el modelo incorporaba una suspensión hidroneumática controlada electrónicamente, que mantenía una conducción y una altura libre al suelo constantes independientemente de la carga.

En 2004, el C5 se renovó, con un frontal y luces traseras rediseñadas, manteniendo los faros delanteros largos, delgados y curvados a los lados del portón trasero. La parrilla delantera adoptó el diseño característico de Citroën, con el logotipo integrado en dos franjas cromadas. El modelo también incorporó nuevos motores diésel y equipamiento como el sistema de alerta de cambio involuntario de carril (LDW), faros bixenón direccionales y una nueva generación de ESP. Otra característica es que la distancia entre ejes del vehículo aumentó de 4.618 a 4.745 mm.

La segunda generación del modelo, lanzada en 2008, estaba disponible con transmisión manual de cinco velocidades o automática de seis velocidades. Por su parte, el modelo 2011, en su versión Exclusive, contaba con un baúl de 439 litros, una velocidad máxima de 205 km/h con una aceleración de 0 a 100 km/h en 11,7 segundos y un peso aproximado de 1.583 kg.

En 2012, el C5 recibió actualizaciones de diseño, como una "V" más estilizada en los emblemas (similar a la del C4), y la versión Exclusive incorporó emblemas exclusivos en los laterales y las puertas delanteras. Además, el sistema multimedia con GPS y radio fue reemplazado por el sistema eMyWay, que ofrece conectividad Bluetooth completa e interfaz iPod/USB, brindando mayor comodidad a los usuarios, uno de los pilares de la marca.