El jurado del Grupo Premia dio a conocer la lista definitiva para el premio al Auto del Año 2026. El ganador se develará el próximo 2 de enero.

Auto del Año 2026: Estos son los siete elegidos que buscan la gloria en Argentina

El Grupo Premia presentó de manera oficial la lista de los siete vehículos finalistas que competirán por el título de Auto del Año 2026 en Argentina. Esta distinción, que alcanza su sexta edición consecutiva, busca reconocer al lanzamiento más destacado de la temporada considerando aspectos como innovación, seguridad, tecnología y relación precio-producto.

El jurado está compuesto por un equipo de profesionales con amplia trayectoria en el periodismo del sector: Matías Antico, Augusto Brugo Marcó, Gabriel Silveira, Martín Simacourbe, Eduardo Smok, Gabriel Tomich y Guido Tonelli.

Para este ciclo, se sumó nuevamente la participación en calidad de invitados de José Luis Denari y Walter Togneri, aportando una visión técnica complementaria al proceso de selección.

BAIC BJ30 BAIC BJ30 BAIC Los candidatos al máximo galardón de Argentina La selección de este año refleja la diversidad de segmentos que conviven en el mercado argentino, con una fuerte presencia de SUVs y el ingreso de nuevas propuestas en el rubro de las pick-ups. Los modelos que alcanzaron la instancia final son los siguientes:

BAIC BJ30: El todoterreno de la marca asiática que apuesta por un diseño robusto y tecnología de avanzada.

Fiat Titano: La nueva apuesta de la marca italiana para competir en el disputado segmento de las pick-ups medianas.

Ford Everest: El SUV derivado de la Ranger que llega para posicionarse como un referente en habitabilidad y prestaciones fuera de ruta.

Kia K3: Una propuesta que unifica diseño de vanguardia con eficiencia, disponible en versiones sedán y cinco puertas.

Nissan Kicks: La renovación generacional de uno de los SUVs más vendidos de la región, con mejoras sustanciales en equipamiento.

Renault Koleos: El regreso del modelo insignia de la marca del rombo, que busca recuperar terreno en el segmento superior.

Volkswagen Tera: El flamante SUV compacto de la firma alemana, desarrollado para liderar el volumen de ventas en el Mercosur. Nissan Kicks 2025 Nissan Kicks 2025 Criterios de evaluación y fecha de premiación Para llegar a esta instancia, los jurados analizaron las prestaciones dinámicas de cada unidad. Se tuvo especialmente en cuenta la eficiencia de los motores, donde se evaluó el rendimiento del consumo de nafta en relación con la potencia entregada en CV. Asimismo, la dotación de seguridad y la facilidad de maniobra en entornos urbanos, incluyendo asistencias para el estacionamiento, fueron puntos clave en la puntuación.