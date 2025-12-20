Cuál fue el SUV de Volkswagen que obtuvo la máxima calificación en las pruebas de choque

Los resultados de Euro NCAP de 2025 confirman los altos estándares de seguridad de los vehículos de Volkswagen en todos los segmentos.

Con el nuevo T-Roc, otro modelo de Volkswagen ha obtenido la máxima calificación de 5 estrellas en las pruebas Euro NCAP. La excelente puntuación global es prueba del concepto de seguridad integral del SUV compacto, que cumple con los exigentes requisitos de las pruebas actuales.

El nuevo T-Roc se encuentra, por lo tanto, entre los mejores vehículos de su segmento. Euro NCAP (el Programa Europeo de Evaluación de Vehículos Nuevos) ha anunciado esta mañana los últimos resultados de sus pruebas de seguridad.

El nuevo Volkswagen T-Roc obtuvo altas puntuaciones en las pruebas realizadas por el prestigioso instituto europeo de protección al consumidor. Entre ellas se incluyen la protección de los ocupantes adultos, la protección de los niños y la protección de los usuarios vulnerables de la vía pública, así como la protección de los peatones.

Cómo es la protección del Volkswagen T-Roc Además, el equipo de pruebas de Euro NCAP concede gran importancia a la prevención de accidentes. También en este ámbito, el SUV compacto, que cuenta con numerosos sistemas de asistencia al conductor y de frenado de emergencia de serie incluso en la versión básica, obtuvo buenas calificaciones por parte de la comisión de pruebas.

En mayo, el Volkswagen Tayron ya había recibido la codiciada calificación de cinco estrellas. Además, las reevaluaciones de Euro NCAP de 2025 del Golf, el ID.3 y el ID.4 confirman que estos modelos de Volkswagen también siguen alcanzando niveles de cinco estrellas gracias a las continuas mejoras. Todos estos premios demuestran una vez más que Volkswagen está a la altura de su lema “safety4all”: la empresa utiliza sistemas de asistencia de alta tecnología no solo en los modelos premium, sino especialmente en sus modelos de gran volumen, mejorando aún más la comodidad y la seguridad de la movilidad individual.