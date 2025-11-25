Volkswagen presentó el nuevo Taos: precio y equipamiento del SUV

Volkswagen Argentina anuncia el lanzamiento del nuevo Taos , el exitoso integrante de la familia SUVW, que se presenta con un moderno rediseño y una propuesta de equipamiento diferencial para su segmento. Muchas novedades y nuevos adelantos tecnológicos ofrecerán innovadoras soluciones para los usuarios en tiempo real.

Mantiene sus 3 versiones, pero diferencia de su predecesor, ofrece mayor equipamiento y asistentes a la conducción para cumplir con los pedidos de sus clientes. El nuevo Volkswagen Taos ya está disponible en los concesionarios oficiales de la marca.

Fabricado ahora en México, el nuevo Volkswagen Taos sigue siendo el SUV ideal para los clientes más audaces y sobre todo para los que buscan un vehículo moderno ideal para la familia, con un nuevo diseño y un nivel equipamiento únicos en su segmento.

El nuevo Taos mantiene sus conocidas versiones llamadas “Comfortline”, “Highline” y “Highline Bitono” . Todas las variantes de este modelo están equipadas con el motor 1.4 TSI de 250 Nm de torque y 150 CV, asociado a una nueva transmisión automática “Tiptronic” de 8 velocidades, lo que se traduce en un menor consumo y mayor eficiencia para el cliente.

El nuevo Volkswagen Taos se destaca con un diseño más audaz y expresivo. Incorpora un renovado paragolpes y una nueva parrilla donde se destacan los nuevos faros delanteros con tecnología “IQ Light”, aportándole una estética más sofisticada, una iluminación de alto rendimiento y mejorando tanto la visibilidad como la presencia del vehículo. En su lateral, el modelo conserva su marcada línea de carácter, complementada por un nuevo conjunto de llantas de aleación y barras de techo como equipamiento estándar, reforzando su estilo robusto y elegante.

Atrás, el logo de Volkswagen también está iluminado, lo que refuerza la identidad del vehículo y crea un efecto visual único, sobre todo en una conducción nocturna.

Equipamiento destacado del Volkswagen Taos

Todas las versiones del SUV cuentan con volante multifunción revestido en cuero con levas de cambio y botones físicos para control de diversas funciones, ofreciendo una experiencia de conducción más intuitiva y confortable. Adicionalmente se ofrece un sistema de iluminación ambiental con una gama de 10 colores, que aporta un toque distintivo y de categoría al interior. La luz se distribuye en puertas delanteras y en el tablero de instrumentos, creando una atmósfera envolvente y elegante.

El nuevo Taos mantiene su liderazgo en equipamiento digital. Todas las versiones ofrecen de serie el “Active Info Display”, un panel de instrumentos totalmente digital de 10,25”, configurable en hasta 4 vistas diferentes.

El Taos se posiciona como referente gracias a su completo paquete de seguridad activa y pasiva, brindando la máxima protección y asistencia al conductor y sus pasajeros.

Cuenta de serie, en todas las versiones con seis airbags (2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina), junto con sistemas electrónicos como freno antibloqueo (ABS) y control electrónico de estabilidad (ESC) y cámara de visión trasera que asiste en maniobras y estacionamiento.

Volkswagen Taos 2025 Volkswagen Taos 2025

Precios del nuevo Volkswagen Taos

El modelo tiene los siguientes precios según versión:

Comfortline 250TSI AT: $54.200.000.-

Highline 250TSI AT: $61.700.000.-

Highline Bitono 250TSI AT: $62.500.000.-