Honda lanzó la preventa del nuevo WR-V: cuánto cuesta el SUV

El nuevo SUV de Honda ya se puede reservarse en todos los concesionarios del país, con entregas previstas a partir de enero de 2026.

Se anunció la preventa del nuevo Honda WR-V en Argentina. Este modelo de la marca redefine la entrada del segmento de los SUV. Ya está disponible en los concesionarios oficiales para conocerlo, realizar pruebas y verlo configurada con su gama de accesorios.

Fabricada en Itirapina, Brasil (una de las plantas más modernas a nivel global), combina la versatilidad necesaria para la ciudad con un espíritu aventurero y gran robustez para quienes disfrutan salir de lo cotidiano. Está equipada con un motor 1.5 litros, 16 válvulas DOHC i-VTEC, que entrega 121 CV y 14.8 kgm de torque a 4.300 rpm, asociado a una transmisión automática CVT con Paddle Shift al volante.

En materia de seguridad, el Honda WR-V incorpora seis airbags, asistente de arranque en pendientes (HSA), cámara de visión trasera con tres ángulos y sensores traseros. Además, suma el paquete de asistencia a la conducción Honda SENSING, que incluye: luces altas automáticas (AHB), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS), asistencia para mantenerse en el carril (LKAS) y mitigación de salida de carril (RDM).

Honda WR-V Honda WR-V Honda Uno de sus principales diferenciales es el espacio interior: con 4,3 metros de largo, 1,8 metros de ancho, 1,6 metros de alto y 2,6 metros de distancia entre ejes, ofrece un habitáculo cómodo para todos los pasajeros. Además, su baúl de 458 litros lo convierte en uno de los más grandes del segmento. Su equipamiento incluye pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cargador inalámbrico, climatizador automático con ventilación trasera, llantas de 17 pulgadas y asientos de cuero.

Cuál es el precio del nuevo Honda WR-V Con un precio sugerido de 39.990.000, la WR-V se posiciona como una alternativa competitiva dentro del mercado, destacándose por su diseño moderno, eficiencia y un completo equipamiento orientado a la seguridad y el confort, características clave para las familias y usuarios que buscan dar su primer paso en el mundo de las SUV.