Audi y adidas lanzan la colección "Revolut F1": estilo y tecnología para el debut en la máxima categoría
Antes de que el motor del R26 ruja en su primer Gran Premio, Audi presenta su "armadura" para 2026, disponible para fans de todo el mundo.
A las puertas de su esperado debut en la Fórmula 1 en marzo de 2026, Audi anunció el lanzamiento oficial de su primera colección de indumentaria en colaboración con adidas. Bajo el nombre adidas x Audi Revolut F1 Team, esta propuesta incluye más de 160 artículos que van desde ropa técnica para ingenieros y mecánicos hasta líneas de estilo de vida para fanáticos.
Con una paleta de colores inspirada en el titanio del monoplaza R26 y detalles en el icónico rojo de la marca, la colección estará disponible desde el 19 de febrero. La alianza no solo viste a las figuras del equipo, como Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, sino que busca construir una comunidad global unida por la innovación y el diseño.
Una armadura tecnológica para el equipo y los fans
La colaboración entre Audi y adidas fue presentada en Berlín como una respuesta integral a las necesidades de un equipo de Fórmula 1 moderno. La colección se divide en dos grandes pilares que comparten los mismos estándares de calidad:
Ropa Oficial (Teamwear): Diseñada específicamente para el rendimiento en el paddock. Incluye prendas ergonómicas para los ingenieros y ropa técnica de alta resistencia para los mecánicos, todas integrando las últimas tecnologías textiles de adidas.
Línea para Aficionados (Fanwear): Se divide en la gama DNA, que destaca los colores primarios y la identidad del equipo, y la Elevated Fanwear, con un diseño más sobrio y urbano para el día a día.
Calzado Exclusivo: La colección incluye las zapatillas ADIZERO EVO SL personalizadas, que utilizan la entresuela Lightstrike Pro para garantizar ligereza y comodidad durante las largas jornadas de competencia.
Identidad visual: el reflejo del Audi R26
El diseño de las prendas no es casual; cada detalle remite a la estética del primer monoplaza de fábrica de la marca alemana:
-
Tonos Gris y Tiza: Inspirados en la pintura de titanio y fibra de carbono del Audi R26, brindando un aspecto moderno y técnico.
Acentos en Rojo: Funcionan como el hilo conductor que conecta la indumentaria con la imagen histórica de Audi en las carreras.
Merchandising de Pilotos: Los seguidores podrán adquirir prendas exclusivas de Nico Hülkenberg, que aporta la experiencia técnica al proyecto, y del joven talento brasileño Gabriel Bortoleto.
Disponibilidad y acceso global
Audi busca que su entrada a la F1 trascienda las pistas, facilitando el acceso a su nueva identidad de marca a través de múltiples canales. A partir del 19 de febrero de 2026, los interesados podrán adquirir los productos en:
El nuevo portal de comercio electrónico oficial del Audi Revolut F1 Team.
La plataforma global de adidas en su sección de motorsport.
Socios minoristas seleccionados y tiendas oficiales en los circuitos.