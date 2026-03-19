Audi A2 e-tron 2026: el regreso del ícono compacto ahora en versión eléctrica
Audi revitaliza su gama con el A2 e-tron, un compacto eléctrico fabricado en Alemania que busca democratizar el acceso a la movilidad premium de la marca.
Audi ha confirmado el regreso de una denominación icónica con el anuncio del nuevo A2 e-tron, un modelo compacto totalmente eléctrico que se presentará oficialmente en el otoño europeo de 2026. Este vehículo, que se fabricará en la sede central de Ingolstadt, Alemania, tiene como objetivo facilitar el acceso a la movilidad eléctrica premium, posicionándose como el nuevo escalón de entrada a la familia e-tron de la marca.
Un homenaje a la eficiencia urbana
El nombre A2 e-tron es un tributo directo al Audi A2 original, que hace más de 25 años fue pionero en el uso de aluminio y diseño aerodinámico para maximizar la eficiencia. Según el CEO de la compañía, Gernot Döllner, este nuevo capítulo busca responder a la demanda de los clientes que solicitan un vehículo eléctrico compacto, eficiente y tecnológico, ideal para la vida en las grandes ciudades.
Los pilares del nuevo A2 e-tron incluyen:
Movilidad urbana premium: Orientado a un público joven que busca sostenibilidad sin resignar conectividad digital.
Producción local: Su fabricación en Ingolstadt refuerza la transformación de las plantas alemanas de Audi hacia la electrificación total.
Estrategia de gama: Junto con el futuro Audi Q9 de grandes dimensiones, el A2 e-tron completa una renovación de catálogo que ha sumado más de 20 modelos entre 2024 y 2025.
Diseño y estreno
Aunque los detalles técnicos específicos aún se mantienen bajo reserva, Audi ha revelado un primer boceto de diseño que muestra una silueta aerodinámica y compacta. El estreno mundial del vehículo se llevará a cabo en pocos meses, marcando el inicio de una nueva era para los compactos de lujo eléctricos.