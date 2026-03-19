Audi A2 e-tron 2026: el regreso del ícono compacto ahora en versión eléctrica

Audi revitaliza su gama con el A2 e-tron, un compacto eléctrico fabricado en Alemania que busca democratizar el acceso a la movilidad premium de la marca.

Audi ha confirmado el regreso de una denominación icónica con el anuncio del nuevo A2 e-tron, un modelo compacto totalmente eléctrico que se presentará oficialmente en el otoño europeo de 2026. Este vehículo, que se fabricará en la sede central de Ingolstadt, Alemania, tiene como objetivo facilitar el acceso a la movilidad eléctrica premium, posicionándose como el nuevo escalón de entrada a la familia e-tron de la marca.

Un homenaje a la eficiencia urbana El nombre A2 e-tron es un tributo directo al Audi A2 original, que hace más de 25 años fue pionero en el uso de aluminio y diseño aerodinámico para maximizar la eficiencia. Según el CEO de la compañía, Gernot Döllner, este nuevo capítulo busca responder a la demanda de los clientes que solicitan un vehículo eléctrico compacto, eficiente y tecnológico, ideal para la vida en las grandes ciudades.

Los pilares del nuevo A2 e-tron incluyen: