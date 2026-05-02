Kawasaki actualiza su gama de motos Adventure

Kawasaki , marca representada en Argentina por Grupo Corven, anuncia la actualización de su gama de motos Adventure con la incorporación de nuevos esquemas de color en los modelos Versys 300, Versys 650 y KLR 650.

El segmento Adventure continúa consolidándose como uno de los más relevantes del mercado local, impulsado por un perfil de usuario que demanda opciones de diseño, versatilidad, confiabilidad y capacidad de adaptación a distintos tipos de uso, ya sea desde la movilidad diaria hasta los viajes de larga distancia y la conducción fuera del asfalto.

En este contexto, Kawasaki sostiene una propuesta integral que responde a las exigencias de los clientes argentinos, combinando desarrollo tecnológico, robustez mecánica y una red de concesionarios con cobertura a nivel nacional.

Con esta actualización, Kawasaki potencia su propuesta en la línea Adventure con una gama que cubre distintos segmentos de cilindrada y prestaciones, orientada tanto a quienes se inician en el turismo en moto como a aquellos que priorizan desempeño en recorridos de mayor exigencia y largas distancias.

La Versys 650, referente dentro del Sport-Touring asfáltico, suma los colores azul, negro y gris. Orientada a quienes priorizan confort, autonomía y tecnología, destaca por su equilibrio entre prestaciones y ergonomía, con capacidad para adaptarse tanto a rutas de larga distancia como al entorno urbano.

Cómo es la Kawasaki KLR 650

La reina de la aventura, la Kawasaki KLR 650 se presenta con nuevo color negro, manteniendo su ADN orientado a la solidez mecánica y la resistencia en condiciones exigentes. Reconocida por su robustez, la KLR 650 continúa siendo una opción elegida por usuarios que priorizan confiabilidad en trayectos off-road y viajes de larga distancia, con una configuración que favorece el mantenimiento y la durabilidad.

Kawasaki KLR 650 Kawasaki KLR 650

Detalles de la Kawasaki Versys 300

La Versys 300, ideal para aquellos que se inician en el mundo touring, suma los colores celeste y verde a su propuesta. Equipada con un motor bicilíndrico de 296 cc y 40 CV, su bajo peso y configuración versátil la posicionan como referencia para el uso diario y los viajes de media distancia. Durante 2025 registró cerca de 1.000 unidades comercializadas, consolidándose entre los modelos más vendidos del segmento premium local.

Kawasaki Versys 300 Kawasaki Versys 300

Los nuevos colores de los tres modelos ya están disponibles en la red oficial de concesionarios Kawasaki en todo el país.

En este marco de actualización, Kawasaki anticipa además el lanzamiento de la esperada KLE 500, previsto para la segunda mitad del año, complementando la oferta existente en el segmento de Adventure de las líneas Versys y KLR.