ARCFOX llega a la Argentina: la nueva apuesta premium de BAIC para la movilidad eléctrica
La alta gama china llega al país de la mano de ARCFOX von cuatro modelos que ofrecen hasta 660 km de autonomía.
El mercado automotor argentino recibe a un nuevo referente de la electromovilidad: ARCFOX, la división de alta gama del gigante chino BAIC BluePark. Con un desembarco programado para diciembre, la marca introduce una familia de vehículos que combina el diseño de vanguardia con autonomías que alcanzan los 660 kilómetros.
A través de una alianza estratégica con socios globales como Huawei y Magna, ARCFOX arriba con cuatro modelos —Kaola S, T5, T1 y S5—, buscando conquistar al usuario que prioriza la sustentabilidad sin renunciar al lujo ni a las prestaciones deportivas de hasta 250 CV.
Te Podría Interesar
Innovación y tecnología con respaldo global
Fundada en 2017, ARCFOX no es solo una marca de autos eléctricos, sino un hub tecnológico sobre ruedas. Su desarrollo integra soluciones de conectividad de Huawei y la ingeniería de fabricación de Magna, garantizando estándares de calidad europeos. Con más de 80.000 unidades vendidas globalmente en 2024, su llegada al país refuerza la infraestructura de BAIC y su confianza en el crecimiento de la red de carga local.
La gama ARCFOX en Argentina: modelos y prestaciones
La oferta inicial cubre desde la versatilidad familiar hasta el espíritu deportivo, todos equipados con sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS):
-
ARCFOX Kaola S: Una minivan compacta (MPV) diseñada para la familia moderna. Ofrece 500 km de autonomía y una cabina inteligente con doble pantalla. Sus puertas laterales deslizantes facilitan el acceso en espacios reducidos de estacionamiento.
ARCFOX T5: Este SUV compacto se posiciona como el líder en autonomía de la gama con 660 km. Destaca por su sistema de carga ultra rápida (30% al 80% en 17 minutos) y un Head-Up Display (HUD) con realidad aumentada.
ARCFOX T1: Un SUV subcompacto versátil con opciones de tracción AWD y una batería de 93,6 kWh que entrega 650 km de rango. Su estética urbana se complementa con una pantalla LCD de 15,6 pulgadas y control por voz.
ARCFOX S5: Un sedán sportback que redefine el segmento premium. Con un diseño aerodinámico y un sistema de sonido 7.1 de 15 parlantes, ofrece 560 km de autonomía y una aceleración digna de un deportivo de alta gama.
Beneficios de la movilidad eléctrica en 2026
Al igual que otras marcas del grupo y competidores premium, los usuarios de ARCFOX en Argentina podrán acceder a beneficios impositivos vigentes para vehículos Cero Emisiones:
Exención de Patentes: En jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén, estos vehículos están exentos del pago anual de patentes, lo que representa un ahorro significativo en el costo de mantenimiento.
Mantenimiento Reducido: Al no utilizar motores de combustión, se eliminan los cambios de aceite, filtros de nafta y correas, reduciendo las visitas al taller en un 40%.
Prioridad Urbana: Los modelos de ARCFOX cuentan con acceso preferencial a áreas restringidas y beneficios en el estacionamiento medido en municipios que promueven la movilidad sustentable.