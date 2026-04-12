ACDelco de General Motors presenta su Tienda Oficial de Repuestos y Accesorios

En el marco de la exposición Automechanika Buenos Aires 2026, ACDelco de General Motors presentó su Tienda Oficial de Repuestos y Accesorios disponible en Mercado Libre, aliado clave en la digitalización de la posventa de la compañía.

La nueva Tienda Oficial ACDelco es pionera dentro de la industria automotriz en materia de canales de venta (Marketplace) y soluciones de pago (Mercado Pago). El sitio ya cuenta con más de 300 productos, proyecta acelerar sus publicaciones durante 2026, e incorporará 10 concesionarios de la Red GM a lo largo del año. La propuesta combina portfolio Chevrolet con productos multimarca, ofreciendo confianza, trazabilidad y respaldo oficial.

Además, GM se convierte en la primera automotriz en Argentina en ofrecer precios exclusivos para profesionales de Autopartes en Mercado Libre Negocios, demostrando la innovación del ecosistema digital que la compañía está aportando en el sector automotor a nivel local.

Silvina Melidoni - Gerente Comercial de Post Venta GM Argentina, Paraguay y Uruguay. Daniel A. Álvarez - Gerente Senior Operaciones de Post Venta GM Sudamérica. Carolina Gotter - Gerente Senior Comercial Autopartes & Agro Mercado Libre Argentina

Es importante mencionar que este lanzamiento se enmarca en una tendencia global clave: el comercio digital mayorista representa el 82% del e-commerce global en 2026 y es cuatro veces mayor que el minorista, según datos de Statista.

“La posventa está atravesando una transformación profunda impulsada por la digitalización y los nuevos hábitos de compra. Con la Tienda Oficial ACDelco y con nuestro amplio catálogo de canales digitales de posventa Chevrolet estamos dando pasos clave para estar junto a nuestros clientes y profesionales de la mecánica para ofrecer piezas genuinas y repuestos originales a precios competitivos. Lo que nos permite fortalecer toda la cadena de valor del negocio de repuestos en Argentina”, aseguró Daniel Álvarez, Gerente Senior Operaciones de PosVenta América del Sur.

La transformación digital del servicio posventa

En ese sentido, GM también presentó en Automechanika el Servicio Chevrolet Conectado, una iniciativa que reemplaza el proceso analógico en papel de los talleres por un flujo completamente digitalizado. El técnico es el usuario central de la aplicación, que abarca las nueve etapas del proceso de atención al cliente: desde el agendamiento online hasta la entrega del vehículo y la encuesta de satisfacción (NPS).

El sistema contempla funciones de agendamiento, inspección multipunto (MPVI), presupuesto digital, ofertas personalizadas, entrega documentada y firma electrónica. Los resultados esperados apuntan a lograr una experiencia más transparente y cómoda para el cliente junto a una mayor productividad de los talleres oficiales, nuevas oportunidades de venta.

Respaldada por más de 100 años de historia global, ACDelco ofrece soluciones de alta calidad. Su amplia gama de productos incluye baterías, lubricantes, filtros y correas, entre otros componentes clave de mantenimiento. Cabe mencionar que las piezas están diseñadas y fabricadas tanto para los modelos de la compañía (Chevrolet, Cadillac, GMC y Buick), como para otras marcas, siguiendo los estándares de calidad más exigentes.

Silvina Melidoni - Gerente Comercial de Post Venta GM Argentina, Paraguay y Uruguay. Silvina Melidoni - Gerente Comercial de Post Venta GM Argentina, Paraguay y Uruguay.

La propuesta de General Motors

En este contexto, el Sitio Oficial de repuestos y accesorios Repuestos Chevrolet, se presenta como otra puerta de entrada, ágil, inteligente y versátil, que facilita y transparenta a los consumidores todo el proceso de compraventa online de repuestos, por su integración con Mercado Pago, que ofrece:

Acceso al catálogo de más de 20.000 piezas genuinas GM y ACDelco para cubrir cada modelo de la marca.

Mi Garaje Chevrolet , que permite adquirir las piezas correctas registrando el número de serie del vehículo (VIN).

Accesorios Chevrolet , un espacio digital para personalizar el vehículo al estilo y gustos del cliente.

Espacio del Reparador, que ofrece el acceso a diversos manuales técnicos (reparación, identificación y herramientas especiales) de los vehículos, además del manual del propietario.

El lanzamiento de la Tienda Oficial ACDelco en Mercado Libre se suma a otras soluciones ya disponibles para los clientes de GM, como la app MyChevrolet y la plataforma OnStar, que facilitan la gestión de servicios, mantenimiento y la interacción con la red de concesionarios en todo el país.

Con esta iniciativa, General Motors avanza en la integración de sus canales digitales y refuerza su propuesta de valor en posventa, con foco en la accesibilidad, la eficiencia operativa y una mejor experiencia para clientes particulares y profesionales. En suma, GM trabaja para mejorar su propuesta de valor combinando tecnología, conectividad y eficiencia para una mejor experiencia del cliente.