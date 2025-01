El reconocimiento que recibió la Toyota Tacoma

La nueva Toyota Tacoma recibió el título de "Truck of Texas" por parte de la Texas Auto Writers Association (TAWA) en su evento número 31. Es la primera vez que una camioneta mediana obtiene este reconocimiento y es la tercera vez en cuatro años que una camioneta Toyota obtiene el máximo galardón en el Truck Rodeo. En el pasado fue la Tundra la que ganó en 2022 y 2024.

TAWA otorgó al nuevo Lexus GX 550 el otro premio principal en el Truck Rodeo: SUV of Texas. También votó por categoría y premios técnicos en el evento de conducción para medios. La Tacoma ganó el premio Midsize Truck of Texas, mientras que el GX 550 es Midsize SUV of Texas.

Toyota Tacoma

“Después de haber sido la pick-up mediana más popular en los Estados Unidos durante los últimos 20 años consecutivos, es fantástico ver que la nueva Tacoma se presente en la Truck of Texas”, dijo Dedra DeLilli, vicepresidenta de Marketing y Comunicaciones de Vehículos de Toyota. “Nos sentimos honrados de que TAWA haya reconocido a la Tacoma como la primera Truck of Texas de un segmento que no sea el de las camionetas de tamaño completo”.

La nueva generación de Tacoma debutó en 2023 con dos nuevos sistemas de propulsión, incluido el sistema híbrido i-FORCE MAX, con una potencia total del sistema de hasta 326 caballos de fuerza y ??un impresionante par motor de 630 Nm, un aumento significativo en comparación con el motor V6 de la generación anterior.

Diseñada en California y fabricada en México, Tacoma ofrece 11 niveles únicos para adaptarse a diversos estilos de vida y necesidades de los clientes. La versión Trailhunter se basa en la legendaria credibilidad todoterreno de Toyota con ingeniería especialmente diseñada y componentes robustos.

El Texas Truck Rodeo anual de TAWA reúne a periodistas para evaluar los últimos camiones y SUV de los fabricantes de automóviles en un circuito todoterreno y en una ruta por la calle. El evento de otoño se llevó a cabo en Eagles Canyon Raceway en Decatur, Texas. Se evaluaron los vehículos de los principales fabricantes del mundo en cuanto a interior, exterior, valor, rendimiento y atractivo personal.

“El premio Truck of Texas es prestigioso y competitivo, y la Tacoma realmente se ha ganado el título”, afirmó el presidente de TAWA, Cory Fourniquet. “La Tacoma impresionó a nuestros miembros con sus diversos niveles de acabado y nuevos sistemas de propulsión”.