Fiat presentó una versión exclusiva del nuevo 500

Fiat reveló el próximo lanzamiento del modelo 500e completamente eléctrico, el nuevo Fiat 500e Inspired By Los Angeles. Este se unirá a la edición (500e) RED y a los modelos Inspired By Beauty e Inspired By Music.

El nuevo Fiat 500e Inspired By Los Angeles cuenta con carcasas de espejos en gris mate y molduras de apertura de luz natural en negro en su diseño exterior. El interior combina estilo y comodidad, presentando asientos de cuero ecológico beige, un volante suave al tacto y un panel de instrumentos del mismo color que la carrocería.

El nuevo Fiat 500 llegará a EE.UU en el próximo trimestre

Un sistema de audio JBL amplificado de siete parlantes con subwoofer viene de serie, ofreciendo una experiencia sonora excepcional con cuatro lugares virtuales seleccionados por Andrea Bocelli. Los Virtual Venues adaptan las características acústicas de la cabina según la ubicación elegida, transportando a los pasajeros a entornos sonoros únicos.

Entre las características clave del Inspired By Los Angeles se incluyen una pintura exterior exclusiva Marine Layer, moldura de apertura de luz diurna en negro y carcasas de espejos en gris mate.

Interior del nuevo Fiat 500

El panel de instrumentos del mismo color que la carrocería se complementa con llantas de aleación mecanizadas de 17 pulgadas con corte de diamante y neumáticos de verano o para todas las estaciones. Además, el sistema de audio JBL amplificado de siete parlantes con subwoofer garantiza una experiencia auditiva superior.

El Fiat 500e ofrece un alcance estimado de 240 kilómetros, gracias a una batería de 42 KWh. Su tiempo de carga de Nivel 2 (11 kW) es de seis horas. Con una capacidad BEV combinada con elementos de diseño distintivos, el 500e es innegablemente FIAT, con estilo y sostenibilidad en su esencia. En ruta, este modelo cuenta con 117 HP y 219 Nm de torque.

Fiat 500e Inspired By Los Angeles

El nuevo Fiat 500e Inspired By Los Angeles llegará a las salas de exposiciones norteamericanas en el próximo trimestre. Su valor es de 36.000 dólares.