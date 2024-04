El curioso diseño que sumó el Toyota Yaris Cross

Toyota España y The 2nd Skin Co. han colaborado para presentar una versión exclusiva del Yaris Cross Hybrid, con un diseño que se inspira en la energía de la ciudad y en los estilos de la mujer, característicos de la firma española de moda.

El Toyota Yaris Cross by The 2nd Skin Co. marca la quinta colaboración con diseñadores desde el lanzamiento del todocamino híbrido de Toyota.

En 2021, la diseñadora Arena Martínez personalizó un Yaris Cross Hybrid inspirándose en una colección de cerámicas creadas durante el confinamiento.

Toyota Yaris Cross by The 2nd Skin Co

En 2022, Inés Domecq y Virginia Pozo, creadoras de IQ Collection, dejaron su huella con un diseño elegante inspirado en una colección cápsula diseñada para la ocasión.

Luego, en 2023, Saint James y Redondo Brand fueron las últimas firmas de moda que han personalizado este modelo antes de la colaboración con The 2nd Skin Co.

El Toyota Yaris Cross Hybrid ha sido un éxito de ventas desde su lanzamiento en el mercado español en 2021 y se ha posicionado como uno de los coches más sólidos y competitivos del mercado europeo, liderando el Segmento B-SUV.

Este modelo ofrece un rendimiento más potente gracias a su sistema híbrido, proporcionando una conducción segura y sencilla, junto con detalles estilísticos que refuerzan su diseño urbano moderno.

La nueva estrategia de motorización "híbrida dual" y la introducción de la nueva motorización 130H estarán disponibles en los modelos de acabado superior, incluyendo la nueva Premiere Edition y la GR SPORT. Además, se continuará ofreciendo el sistema híbrido eléctrico de 116 HP.

Toyota Yaris Cross by The 2nd Skin Co

La experiencia del usuario se ha mejorado digitalmente con el nuevo panel instrumental digital Toyota Smart Connect. La versión de 7 pulgadas será estándar en el acabado Active Plus, mientras que la de 12.3 pulgadas se incluirá en los acabados Style, GR SPORT y Premiere Edition.

La versión Premiere Edition se presenta con una pintura exclusiva Urban Khaki, en una combinación bitono, y equipada con llantas de 18 pulgadas.

En cuanto a la versión exclusiva del Toyota Yaris Cross Hybrid The 2nd Skin Co., por el momento se trata de una variante que no se comercializará.