5 estrellas para el BYD Dolphin Plus

Latin NCAP, el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, presentó hoy la octava y última ronda de resultados del año 2024, con BYD como el primer fabricante chino en lograr las cinco estrellas con el Dolphin Plus. El modelo también es el primer vehículo eléctrico (EV) en lograr la máxima calificación en la historia de Latin NCAP.

El BYD Dolphin Plus, producido en China, logró cinco estrellas. El Dolphin Plus que ofrece 7 bolsas de aire, Control Electrónico de Estabilidad (ESC) y Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS por sus siglas en inglés) como equipamiento de serie, logró 92,60% en Ocupante Adulto, 93,17% en Ocupante Infantil, 77,03% en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de la Vías y 85,17% en Asistencia a la Seguridad.

BYD Dolphin Plus

El BYD Dolphin Plus, que por el momento sólo se vende en Brasil, fue evaluado en impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, latigazo cervical, protección a peatones, ESC, Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) para Usuarios Vulnerables de las Vías (VRU), AEB Ciudad, AEB Interurbano, Sistemas de Soporte de Carril (LSS), Sistemas de Asistencia de Velocidad (SAS) y Detección de Punto Ciego (BSD), logrando las cinco estrellas para el hatchback compacto de 5 puertas.

El Dolphin Plus mostró, en general, buen desempeño con estructura y zona de los pies estables y protección adecuada para el pecho de adultos en el impacto frontal. El modelo mostró buena protección general en el impacto lateral y protección marginal para el pecho en el impacto lateral de poste, protección buena para los ocupantes infantiles y buenos sistemas ADAS con un volumen completo de unidades equipadas de serie.

Por otra parte, la protección pasiva para peatones podría ser mejor, pero combinada con el asistente de frenado de emergencia mostró buenos resultados. El Dolphin Plus está equipado con sistema de mantenimiento de carril, pero el rendimiento no fue lo suficientemente bueno como para sumar puntos. El modelo de BYD se evaluó como una decisión voluntaria del fabricante y el resultado es válido solo para el modelo Dolphin Plus.