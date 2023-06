Cómo es y cuánto cuesta el auto híbrido más barato de Toyota

No es ninguna novedad decir que Toyota domina ampliamente el mercado de autos híbridos. Esto se debe, en parte, a que la firma japonesa cuenta con un amplio catálogo de vehículos con este tipo de propulsión, y dentro de esa gama está el Yaris.

El exitoso compacto que recientemente presentó una pequeña renovación en Europa es todo un suceso de ventas y ahora también puede presumir ser el auto híbrido más barato en el mercado español.

Toyota Yaris (versión GR Sport)

La gama del Toyota Yaris ahora está compuesta por versiones Business Plus, Active Tech, Style, Style Plus, GR Sport y GR Sport Plus. Pero ahora mismo está vigente una oferta con un descuento de 4.000 euros que aplica para el nivel Active Tech.

Esta gama incluye elementos como llantas de aleación de 16 pulgadas, faros halógenos, faros antiniebla, ópticas traseras con LED, encendido automático de luces y sensor de lluvia, asientos de tela, espejos con regulación eléctrica, cámara de retroceso, climatizador automático, acceso y arranque sin llave, volante multifunción, freno de mano eléctrico y sistema multimedia táctil con pantalla de 8 pulgadas como lo más destacado.

Toyota Yaris (versión GR Sport)

Si vamos a lo que hay debajo del capó del Toyota Yaris allí nos encontramos con un motor 1.5 naftero de tres cilindros que se combina con otro impulsor eléctrico. En total, la potencia que desarrollan ambos motores es de 116 HP, que son trasnsmitidos a las ruedas delanteras mediante una caja de cambios automática e-CVT.

Con estas características el Toyota Yaris puede acelerar de 0 a 100 km/h en 10,3 segundos aproximadamente y alcanzar una velocidad máxima de 175 km/h. Gracias a la capacidad de las baterías, también puede circular en determinadas circunstancias utilizando únicamente el motor eléctrico y así reducir consumos y emisiones.

El precio de venta en España del Toyota Yaris analizado en este informe es de 25.600 euros, dando como resultado una de las mejores relaciones precio/producto de este segmento.