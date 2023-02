Así sería la nueva pick up de RAM que llegará a la región

Muchas veces nos preguntamos por qué marcas como RAM, que tienen mucha experiencia en lo que se refiere a pick ups, no tienen un modelo para hacerle frente a Toyota Hilux, Ford Ranger, entre otras. Bueno, al parecer esa duda está por saldarse ya que en unas semanas iniciará la producción de la RAM 1200, una pick up que buscará posicionarse por debajo de la familia full size.

Hace unas semanas, el medio brasileño Auto Segredos confirmó el desarrollo de una nueva camioneta de RAM que tendrá una longitud por encima de los 5 metros, lo cual evidencia que su objetivo estará en modelos como Hilux y Ranger. El lanzamiento está previsto en Brasil, lugar donde la futura pick up será producida, para el segundo trimestre de este año, y por eso todavía no se conocen imágenes del vehículo definitivo.

De todos modos, eso no fue un impedimento para que el diseñador Joao Kleber Amaral, que realizó sus propios bocetos del aspecto que podría lucir esta pick up de RAM. En el render se destacan líneas musculosas y robustas y una presencia que busca acercarse a camionetas más grandes como la 1500, sobre todo en la parte delantera.

Allí encontramos un capot bien elevado, que además incorpora nervaduras y pliegues al igual que sus hermanas mayores, algo que sin dudas le aporta mayor agresividad. La parrilla cromada tendrá el nombre RAM en el centro y las ópticas estarán equipadas con tecnología LED.

Por otra parte, el medio brasileño aseguró que la pick up de RAM utilizará un motor turbodiésel de cuatro cilindros en línea con una potencia de 170 HP y 380 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades y tracción 4x4.

De más está decir que por ahora son sólo bocetos no oficiales y en definitiva el diseño de la pick up podría no ser así, pero desde ya para los fanáticos de las pick ups será una buena noticia el hecho de que en breve la marca norteamericana tendrá su propio exponente para pelear en un segmento que es visto con buenos ojos prácticamente en todo el planeta.