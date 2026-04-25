RAM presenta la Dakota Laramie Night Edition: así es la pick-up con aspecto exclusivo

La nueva Dakota amplía su gama con la Laramie Night Edition. Este paquete, un clásico de RAM , se ha consolidado en modelos como la Rampage, la 1500 y la 3500, con acabados oscurecidos que reemplazan el cromo en la parrilla, los logotipos, los espejos y las manijas de las puertas, además de nuevas llantas Granite Crystal de 18 pulgadas.

"La Dakota Laramie Night Edition complementa la gama de modelos y luce la estética que ya es un éxito en todas las categorías donde la marca está presente. Presentar esta novedad por primera vez en un evento como Agrishow refuerza nuestra conexión con el mundo agrícola y la importancia de la feria para Ram", afirma Juliano Machado, director de Ram para Sudamérica.

En su interior, la RAM Dakota Laramie Night Edition cuenta con acabados de materiales de primera calidad y asientos de cuero negro, además de destacar el centro multimedia de 12,3 pulgadas, equipado con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, páginas para conducción todoterreno y otras características.

Además de los acabados interiores y exteriores oscurecidos, la nueva RAM Dakota Laramie Night Edition marca el debut del color Azul Tempestad, que también estará disponible para la versión Laramie.

Qué motor tiene la RAM Dakota Laramie Night Edition

La configuración mecánica es la misma que la de las versiones presentadas en el lanzamiento de la pick-up, con un eficiente motor turbodiésel de 2.2 litros que produce 200 HP y 450 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades. El sistema de tracción es automático 4x4, con modos de reductora 4x2 y 4x4, que se seleccionan mediante un control giratorio ubicado en la consola central.

En lo que respecta a las funciones de asistencia al conductor, la Dakota Laramie Night Edition está equipada con un paquete completo que incluye control de crucero adaptativo con advertencia de colisión frontal; frenado de emergencia autónomo y detección de peatones y ciclistas; sistema de monitoreo de punto ciego; asistente de mantenimiento de carril con asistencia activa de mantenimiento de carril; y, al igual que la versión Laramie, alerta de tráfico cruzado para vehículos, peatones y ciclistas al dar marcha atrás.

La RAM Dakota Laramie Night Edition debutará en la 31 edición de Agrishow, que se celebra entre el 27 de abril y el 1 de mayo en Ribeirão Preto, ciudad del interior del estado de San Pablo. La nueva versión de la pick-up mediana es la gran novedad en el stand de la marca, que también exhibe otros modelos de su gama, como la Rampage 2027 con motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex y las gigantescas 2500 y 3500, las camionetas diésel más potentes y capaces a la venta en Brasil.

En el espacio exclusivo de RAM en Agrishow, los visitantes podrán ver de cerca dos unidades Dakota diferentes: una con accesorios originales desarrollados por Mopar y otra personalizada con un diseño exclusivo. Otra atracción es la 3500 Limited Longhorn Mega Cab Dually, que se exhibe nuevamente tras su presentación en el Salón del Automóvil del año pasado. Esta versión destaca por su cabina aún más espaciosa y sus ruedas traseras dobles, que le permiten transportar 2,4 toneladas y remolcar casi 15 toneladas.

RAM Dakota Night Edition RAM Dakota Night Edition

Cuándo llega la RAM Dakota Laramie Night Edition

La RAM Dakota Laramie Night Edition llegará próximamente a los concesionarios con las mismas opciones de color que la Laramie cromada: Glacier White (perlado), Knox Silver y Graphite Gray (metálico), y Absolute Black (sólido), Sunrise Terra (metálico), además del nuevo Tempest Blue (metálico).