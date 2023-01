Conocé el impresionante motorhome basado en una pick up Ford

Desde hace unos años la empresa EarthRoamer se dedica a la fabricación de motorhome que están desarrollados y construídos sobre la plataforma de una pick up. Hace poco te mostramos una versión que utilizaba el chasis de una pick up Chevrolet, y ahora llegó el turno de conocer lo que tal vez es su principal competidor.

Se denomina EarthRoamer LTi y sin dudas entre en la categoría de los motorhome más interesantes del mercado. Este vehículo es una especie de híbrido entre una camioneta 4x4 todoterreno y un camper, por eso combina “lo mejor de los dos mundos”. Permite transportar pasajeros con la mejor comodidad posible, y al mismo tiempo atravesar los caminos más difíciles gracias a sus capacidades y atributos off road que ya de por sí trae una pick up de estas características.

En este caso, EarthRoamer toma la base de una Ford F-550 Super Duty, una camioneta bestial que se ubica como uno de los máximos exponentes de la Serie F de la marca del óvalo.

Bajo el capot encontramos una mecánica turbodiésel con 6,8 litros de cilindrada que entrega una potencia máxima de 330 caballos de fuerza. La cabina construída sobre la caja de carga está fabricada en fibra de carbono, lo cual la hace más liviana y permite al impulsor de la camioneta mover con soltura su peso total.

Igualmente no estamos ante un vehículo liviano ni mucho menos, pero eso no impide que este motorhome tenga la fuerza suficiente y una estructura óptima para moverse por pistas que presentan cierta dificultad, algo que no todos los camper pueden presumir. El sistema de tracción total viene acoplado a una transmisión automática de diez velocidades.

Dentro de las características de este motorhome se destacan un depósito de 378 litros de agua dulce, acompañado de otro de 227 destinado a los residuos cloacales. A su vez, el tanque de combustible tiene 360 litros de capacidad, con lo cual la autonomía está asegurada.

Las configuraciones del interior pueden elegirse y adaptarse a las preferencias de cada usuario, donde existen diferentes maneras de personalizar una cabina que viene preparada para seis personas, pudiendo dormir cómodamente cuatro.

En equipamiento básico este motorhome dispone de cocina y baño completos, una zona de comedor y una gran cantidad de espacios para almacenar suministros y guardar el equipaje de quienes viajen.

El EarthRoamer LTi se fabrica en Dacono, Colorado, y el tiempo de demora para la entrega de una unidad varía entre siete y diez meses. Para adquirir uno es necesario hacer un depósito de 75.000 dólares, mientras que el precio base arranca en 695.000 dólares pero puede superar los 750.000 de acuerdo a las características del producto.