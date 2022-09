El usado del día: Nissan Frontier LE 4x4

Una de las últimas pick-ups en sumarse a la lista de modelos de producción nacional junto a la Renault Alaskan es la Nissan Frontier. La pick-up mediana comenzó a producirse en la planta cordobesa de Santa Isabel en 2018 y en apenas cuatro años logró ganarse la aprobación del público con buenas ventas en el mercado.

Además, poco a poco se elevó la cantidad de versiones de esta camioneta de marca japonesa comenzó a expandirse cada vez más para tener una gama más completa.

Para hoy, te traemos una unidad correspondiente al año 2020 de color negro con 30.000 kilómetros, versión LE (tope de gama). Como todas las variantes estamos hablando de una pick-up con cabina doble.

Con motor 2.3 bi-turbodiésel de 190 CV y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades con tracción 4x4.

En equipamiento, cuenta con control de tracción y estabilidad, seis bolsas de aire, control de velocidad crucero, tapizados de cuero, faros rompeniebla, barra antivuelco, llantas de aleación, cámara de marcha atrás, climatizador automático bi-zona, sensor de estacionamiento trasero, asistente de arranque en pendiente, techo panorámico, regulación eléctrica para asiento de conductor, control de descenso, botón de arranque, central multimedia, cámara 360 grados, entre otros.

¿Cuánto sale esta Nissan Frontier LE 2020? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 8.900.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.