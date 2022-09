El usado del día: Toyota Hilux SR 4x2

La Toyota Hilux es la pick-up más comercializada del país, ya sea en el mercado de 0km, como el de usados, mientras que a su vez es uno de los vehículos de producción nacional con mayor nivel de exportación. Desde hace décadas es uno de los íconos argentinos y a pesar de la coyuntura actual, si tenemos en cuenta el punto de vista económico, continúa manteniéndose en lo más alto.

Para este miércoles, te traemos una unidad correspondiente al año 2019, que puede transformarse en una buena alternativa para aquellos que busquen una pick-up mediana confiable y duradera, que se posicione a mitad de gama.

Con 53.937 kilómetros y de color blanca, la camioneta de la marca japonesa es versión SR con un motor 2.4 turbodiésel de 150 CV y 400 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades. La tracción es simple (4x2).

En equipamiento, cuenta con dirección hidráulica, airbag para conductor y acompañante, bolsa de aire de rodilla para conductor, llantas de aleación, control de estabilidad, ganchos ISOFIX, asistente de arranque en pendientes, control de tracción, luces de frenado de emergencia, paragolpes trasero cromado, faros rompeniebla delantero y trasero, aire acondicionado manual, seis parlantes, sistema multimedia con pantalla táctil de siete pulgadas, control de balanceo de tráiler, volante multifunción, entre otros

¿Cuál es el precio de esta Toyota Hilux SR 4x2? Según la publicación, esta unidad cuenta con un valor de 7.000.000 de pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.