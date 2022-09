Mirá esta excelente Toyota Tacoma SR5 V6 con un precio atractivo

Dentro del mercado de las pick-ups, Toyota se desempeña muy bien con modelos más que atractivos, entre los que se encuentran camionetas como Tundra, Hilux o Tacoma. En el caso de esta última, se trata de una de las estrellas de América del Norte, ya que desde hace tiempo se posiciona en lo más alto del segmento mediano con un gran nivel de ventas y una muy buena variedad de versiones.

En línea con esta breve introducción, encontramos esta Tacoma SR5 V6 Double Cab con tracción 4x4 (alta y baja), ofrecida en Columbus, Ohio (Estados Unidos).

Con 36.244 millas, estamos frente a una unidad de color gris, con un motor 3.5 litros naftero V6 de 278 HP, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

Entre los detalles más notorios de esta unidad se encuentra disponible el control de velocidad crucero adaptativo, llantas de aleación, sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple Car Play, cámara de marcha atrás, volante multifunción, aire acondicionado, seis parlantes, control de tracción, control de estabilidad, airbags frontales, de cortina y laterales, suspensión independiente, tapizados de tela, estribos laterales, entre otros.

¿Cuánto cuesta esta Toyota Tacoma SR5 V6 Double Cab 4WD? Según la publicación, el valor es de 34.400 dólares, aunque es una gran oportunidad ya que se encuentra 3.385 dólares menos que el precio de mercado.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.