En venta: Toyota Tacoma SR5 cabina doble 4x4

Uno de los modelos más exitosos dentro de la pick-ups medianas en América del Norte es la Toyota Tacoma. La camioneta de la marca japonesa se desempeña como una de las más elegidas del mercado desde hace años dentro de los 0km, aunque en el mercado de usados también se encuentra entre las más cotizadas.

Así encontramos una Tacoma SR5 V6 doble cabina con tracción 4x4 ofrecida en Saint Louis (Estados Unidos), con 14.980 millas (24.108 kilómetros) de color blanco.

La motorización se encuentra compuesta por un propulsor 3.5 litros V6 de 278 HP naftero, asociado a una transmisión automática.

Correspondiente al año 2020, en equipamiento cuenta con faros rompeniebla, sistema multimedia compatible con Apple CarPlay, Android Auto y Amazon Alexa, faros LED, airbags frontales, laterales, de rodillas y de cortina, control crepuscular, alerta de cambio de carril, sistema de presión de neumáticos, control de estabilidad, bloqueo de diferencial, volante multifunción, guantera con llave, instrumental análogo digital, control de velocidad crucero, cámara de marcha atrás, encendido automático de luces, entre otros.

¿Cuánto sale esta Toyota Tacoma SR5 V6 cabina doble 4x4? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 36.197 dólares. A continuación, mirá las imágenes.

