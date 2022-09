El usado del día: Ford Ranger Limited

La Ford Ranger es uno de los modelos más emblemáticos de nuestro país, con una alta aprobación y un buen nivel de ventas desde hace décadas. Producido en la planta de General Pacheco, la pick-up mediana se consolidó desde fines de los años 90’ como una de las más confiables del mercado. En la actualidad es una de las más vendidas dentro de los 0km y los usados.

Es por eso que para hoy te traemos una unidad del año 2020, color azul, en su versión Limited, con 11.500 kilómetros.

Con un motor 3.2 turbodiésel de 200 CV y 470 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades, su desempeño tanto dentro como fuera del asfalto es muy bueno. La tracción es 4x4 con baja y alta.

En equipamiento, cuenta con seis airbags, sistema multimedia SYNC 3 con pantalla de ocho pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, bloqueo de diferencial trasero, sensor de lluvia, sensor crepuscular, sistema de sonido Sony, tapizados de cuero, estribos laterales, barras en el techo, faros con proyectores, llantas de 18 pulgadas, lona marítima, deflector de capó, sensores de estacionamiento, cámara de marcha atrás, control de velocidad crucero, barra antivuelco, botón de arranque, entre otros.

¿Cuánto cuesta esta Ford Ranger Limited 2020? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 10.800.000 pesos. A continuación, mirá las imágenes.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



