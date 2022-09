El usado del día: Fiat Toro Volcano

La Fiat Toro es una de las camionetas que más marcó tendencia en los últimos tiempos, debido a que fue una de las principales camionetas en desembarcar en un segmento relativamente nuevo (pick-ups compactas). Mientras poco a poco se sigue poblando la categoría, el modelo de la marca italiana sigue como una de las favoritas.

Para este domingo, te traemos una unidad de color negro correspondiente al año 2019 con 72.000 kilómetros. La versión es la tope de gama, más conocida como Volcano.

La motorización se encuentra compuesta por un propulsor 2.0 turbodiésel de 170 CV y 350 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades. La tracción es 4x4 con baja y alta.

En equipamiento, contará con faros antiniebla delanteros y traseros, cámara de marcha atrás, climatizador automático bizona, apoyabrazos central, sistema multimedia con navegador con patalla táctil, tapizados de cuero, control de estabilidad, siete airbags, llantas de 18 pulgadas, asientos delanteros con regulación eléctrica, sistema de mantenimiento en pendiente, control de tracción, sistema de monitoreo de neumáticos, entre otros.



¿Cuánto sale esta Fiat Toro Volcano de 2019? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 6.600.000 pesos.

